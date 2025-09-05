Медия без
Самолет от София кацна аварийно в Сърбия заради дим в кабината

Няма пострадали пътници или екипаж

Днес, 17:46

Самолет на Lufthansa направи аварийно кацане на летище "Никола Тесла" в Белград. Пилотите на полета от София за Франкфурт са обявили извънредно положение, пише порталът AirLive. "Ще се направи преценка дали всички системи на самолета са изправни. Ако не е безопасно, машината ще бъде сменена. Няма официална информация какво се е случило", обясниха за bTV от авиокомпанията.

От Lufthansa вече са изпратили друг самолет, който да прибере пътниците, според информацията на РВД. 

Полет LH1425 е излетял от София в 12:57 часа, със закъснение от близо час. След като достига височина от 32 000 фута, машината Airbus A321 се отклонява от маршрута си, за да направи аварийно кацане в Сърбия.

"Възникнал е дим в кабината след навлизане във въздушното пространство на Румъния. Пилотите решават да се приземят аварийно и безопасно на летището в Белград. След 17:20 часа е излетял от София нов самолет на Lufthansa, който да кацне в Белград, след което да превози пътниците до Франкфурт", съобщиха за bTV от "Ръководство на въздушното движение".

Няма пострадали пътници или екипаж, предава кореспондентът на bTV в Сърбия Мирослав Нацков. От летището в Белград информират, че инцидентът не е повлиял на останалия въздушен трафик.

Всички оперативни служби на летището са реагирали незабавно. Оттам подчертават, че "Никола Тесла" остава отворено за въздушния трафик и работи нормално.

