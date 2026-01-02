Медия без
За първи път автопилот приземи самостоятелно самолет

Системата за автоматично кацане се е активирала автоматично, след като самолетът е претърпял бърза загуба на налягане

Днес, 17:17
Самолетът кацнал в 14:20 ч. местно време.
Регистриран е първи случай на напълно автоматизирано аварийно кацане в реални условия.

На 20 декември самолет „Beechcraft 200“, който може да побере между 7 и 9 пътници заедно с двамата членове на екипажа, прелита над Колорадо, когато възниква проблем с херметизацията на кабината. Тогава се активира системата за аварийно кацане Autoland, разработена от гиганта в производството на смарт часовници Garmin. Виртуалният асистент поема контрола над самолета, комуникирайки с авиодиспечерите като пилот, преди да кацне безопасно на летище Роки Маунтин, близо до Денвър. „Това е първият случай, в който Autoland е използван от началото до края в реална извънредна ситуация“, каза говорител на Garmin, предаде БГНЕС.

В авиацията вече се използват няколко автоматични системи за кацане като помощ при трудни метеорологични условия. Но извършването на напълно автоматизирано аварийно кацане представлява нова стъпка, пише „Футуризъм“. Системата на Garmin е проектирана единствено за критични ситуации, позволявайки „пълен контрол на полета за кацане на самолета, когато пилотът не е в състояние да действа“, уточни производителят. По този начин инцидентът в Колорадо бележи символичен поврат за безопасността на авиацията.

"Системата за автоматично кацане се активирала автоматично, след като самолетът е претърпял бърза и неволна загуба на налягане", обясни Крис Таунсли, главен изпълнителен директор на Buffalo River Aviation. Пилотите бързо са сложили кислородните си маски и след това са взели решение да оставят системата активирана. След като поела контрола, автономната система избрала мястото за кацане въз основа на разстоянието, което трябвало да се измине, и дължината на пистата. 

Самолетът кацнал в 14:20 ч. местно време. Не е превозвал пътници. Изображения, публикувани от службите за спешна помощ, показват двама пилоти, които спокойно слизат по стълбите за качване. Решението им да оставят асистента по управлението да поеме контрола е било умишлено и съзнателно. Те са искали да сведат до минимум несигурността. „Въпреки че системата функционира точно както се очакваше, пилотите бяха готови да поемат контрола обратно, ако възникнат някакви проблеми“, заяви директорът на Buffalo River Aviation.

 

