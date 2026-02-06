Медия без
ЕК е готова с 20-и пакет санкции срещу Русия

Те засягат много танкери от "сенчестия флот", още банки, вноса на метали, химикали и технологии

Днес, 17:48
Русия ще седне на масата с реални намерения за мир, само ако бъде подложена на натиск, смята Урсула фон дер Лайен
Русия ще седне на масата с реални намерения за мир, само ако бъде подложена на натиск, смята Урсула фон дер Лайен

Европейската комисия вече е готова и предложи пореден, 20-и пакет санкции срещу Русия. С него ще се разширят рестрикциите върху руския енергиен сектор, банковата система, търговията със стоки и предоставянето на услуги. Ще бъдат още по-строго контролирани и корабите от т.нар. "руски сенчест флот".

„Докато в Абу Даби се водят важни мирни разговори (б.р. - новия кръг тристранни преговори САЩ-Украйна-Русия), ние трябва да гледаме реално: Русия ще седне на масата с реални намерения, само ако бъде подложена на натиск. Това е единственият език, който Москва разбира“, заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

Новият пакет санкции предвижда пълна забрана за предоставяне на морски услуги за превоз на руски суров петрол и включва още 43 кораба, свързани със „сенчестия флот“. Въвеждат се и ограничения за поддръжка и други съпътстващи услуги за танкери за втечнен природен газ и за ледоразбивачи. Целта е допълнително да се затруднят руските газови проекти, защото тази мярка на практика ще забрани на тези кораби всякакъв достъп до европейски пристанища.

Санкциите включват и подсилени забрани за внос в Русия на метали, химикали и критични полезни изкопаеми, както и допълнителни ограничения за износ на стоки и технологии, използвани за военни цели от рускат армия, включително материали за производство на взривни вещества.

В "черния списък" на ЕК са добавени и още 20 руски регионални банки, както и няколко банки в трети държави, за които се счита, че улесняват търговията със санкционирани стоки.

Урсула Фон дер Лайен изтъкна, че спадът от 24% в приходите на Русия от петрол и газ през миналата година – до най-ниското им равнище от 2020 г. насам – едиствено потвърждава ефективността на санкциите. „Ще продължим да ги прилагаме, докато Русия не влезе в сериозни преговори с Украйна за справедлив и траен мир“, подчерта тя.

За да влязат в сила, новите санкции трябва да бъдат одобрени от държавите членки на ЕС. Целта на Еврокомисията е това да стане до 4-ата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна - 24 февруари.

На кръга от тристранните преговори тази седмица в Абу Даби между представители на Украйна, САЩ и Русия, бе договорена размяна на 314 военнопленници. Няма обаче съобщения за по-съществен напредък относно прекратяване на бойните действия.

Ключови думи:

санкции срещу Русия, Урсула фон дер Лайен

