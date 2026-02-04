Медия без
Грък и румънец съсипали няколко кораба в Германия

Днес, 10:02

Германската полиция арестува двама пристанищни работници – 37-годишен румънски гражданин и 54-годишен гръцки гражданин, по обвинение в опит за саботаж на корвети от германските ВМС в пристанището на Хамбург.

Според разследващите, двамата мъже са извършили поредица от злонамерени действия, целящи да извадят много кораби от строя.

Двамата сипвали абразивни материали в двигателите на корабите, което би довело до фатална повреда по време на плаване. Освен това повреждали водните и горивните системи на плавателните съдове. Сложната електроника на няколко кораба, включително на новата корвета „Emden“ (клас K130), била изведена от експлоатация.

Щетите са били открити по време на рутинни проверки и техническо обслужване, преди корабите да излязат в открито море, което е предотвратило потенциално застрашаващи живота аварии.

Въпреки че официалният мотив все още не е оповестен, германските разузнавателни служби (BfV) разглеждат случая в контекста на зачестилите хибридни заплахи и саботажи срещу военни обекти в Европа, особено такива, свързани със страни-членки на НАТО.

Акцията по задържането е резултат от мащабно сътрудничество между германските служби, гръцките и румънските власти, с координацията на Евроюст (Eurojust).

