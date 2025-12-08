Медия без
В Бундестага се опитват да премахнат улиците, наречени на Ленин

Днес, 08:04
В бившата ГДР има десет улици, които се казват "Ленин"
В бившата ГДР има десет улици, които се казват "Ленин"

В Бундестага се опитват да преименуват останалите в Германия улици „Ленин“, но местните власти се противопоставят.

Както пише вестник "Билд", името на вожда на световния пролетариат носят повече от десет улици на територията на бившата ГДР.

Упълномощената на Бундестага по въпросите на жертвите на диктатурата Евелин Цупке призова източните германски градове да се откажат от названия на улици, свързани с политици от съветската епоха.

По думите ѝ, във ФРГ „не трябва да има улици, носещи имената на Ленин, Ото Гротевол или Вилхелм Пик“ (ръководители на ГДР), тъй като тези имена „олицетворяват страданията на хиляди жертви“.

Но общинските власти са против. В Науен съобщиха, че въпросът за преименуването при тях дори не е бил повдиган. Същата позиция заемат и в град Вайсенфелс.

Против преименуването се обявява и партията АзГ. В Ерихов нейна представителка се опита чрез гражданска инициатива да предотврати промяната на имената на около 40 улици. Спорът стигна до съда.

