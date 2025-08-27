Германия връща редовната военна служба

ЕПА/БГНЕС Германският канцлер Фридрих Мерц (вдясно) обяснява плановете за връщане на редовната военна служба в страната, а министърът на отбраната Борис Писториус го слуша отстрани.

Германската армия се връща отново към наборната военна служба, след като правителството подкрепи плановете за повторно въвеждане на спорната мярка, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Новината бе потвърдена от канцлера Фридрих Мерц след заседание на кабинета. Той уточни, че първоначалните планове са за доброволна военна служба и това щяло да е достатъчно за набирането на необходимите няколко десетки хиляди войници. "От днешна гледна точка съм уверен, че ще постигнем необходимите числа, поне в началото", допълни Мерц. Относно възможността за задължителна служба, предвидена в законопроекта, ако не могат да бъдат набрани достатъчно доброволци, канцлерът обясни, че допълнителните мерки ще трябва "да бъдат преценени в светлината на развитието на ситуацията".

Законопроектът сега отива в Бундестага, долната камара на парламента, където ще бъде подложен на дебати и може да претърпи промени.

Консервативните колеги на Мерц от Християндемократическия съюз (ХДС) настояват за незабавно въвеждане на задължителна военна служба, на което се противопоставят коалиционните им партньори от лявоцентристката Социалдемократическа партия (ГСДП).

Министърът на отбраната Борис Писториус определи плана като "огромен напредък", който може да промени нагласите на много млади германци, като насърчи идеала за служене на страната.

"Бундесверът трябва да се разрасне. Силната армия е най-ефективното средство за предотвратяване на войни", добави Писториус, посочвайки международната ситуация в областта на сигурността и заплахата от Русия.