Германия започва ударно да строи бомбоубежища

10 млрд. евро ще бъдат инвестирани в модернизацията на гражданската отбрана

Днес, 19:04
Александър Добринт смята да проведе най-мащабната модернизация на системата на гражданска защита в Германия
БГНЕС/ЕПА
Германското правителство започват най-мащабната модернизация на системата за гражданска отбрана от времето на Студената война. До 2029 г. за защитата на населението при стихийни бедствия, военни конфликти и други кризисни ситуации ще бъдат похарчени 10 млрд.евро, съобщи министърът на вътрешните работи Александър Добринт в интервю за Bild. Средствата ще отидат за възстановяване на мрежата от бомбоубежища и защитни съоръжения. По-рано много от тези укрития са били закрити заради отпаднала необходимост. В момента в Германия има само 579. Те могат да поместят по-малко от 500 хиляди души при население от над 80 милиона.

Програмата включва и внедряване на съвременни системи за оповестяване - от сирени до цифрови уведомления по мобилните телефони, закупуване на 1500 единици техника за пожарните, медиците, спасителите и мобилните командни пунктове. Ще започнат и учения с организациите за гражданска отбрана, Фередалната служба за техническа помощ и Бундесвера. Властите смятат да разширят системата за защитена връзка, за да може в случай на катастрофи и конфликти да осигурят непрекъснато взаимодействие на всички екстрени служби.

Добринт отбеляза, че увеличаването на международните кризи, екстремистките заплахи и хибридните атаки са причината за въвеждането на допълнителни мерки за защита на населението. През юни шефът на Федералната агенция за гражданска защита Ралф Тислер каза, че страната ще разширява мрежата бомбоубежища и укрития, за да се подготви за вероятно нападение на Русия в близките четири години.

