Жп линията София-Скопие най-сетне може да бъде завършена

Министрите на транспорта Гроздан Караджов и Александър Николоски се поздравяват на гарата в Гюешево. На подписването на споразумението присъстваха представители на ЕК, на Световната банка, на ЕИБ и ЕВБР, дипломати от ЕС и НАТО.

Докато други създават шум и напрежение с провокации, добрите политици вършат работа. Днес министрите на транспорта на България и на Северна Македония подписаха важно споразумение за изграждането на жп тунел между двете страни.

Тунелът под Деве баир е е ключов проект - част от големия европейски Коридор VIII. "Железопътната част на Коридор VIII е с дължина около 1350 км, от които 747 км са на българска територия, като остава да бъде построен само последният граничен участък между Гюешево и Деве баир, обясни българският вицепремиер Гроздан Караджов.

Днешният ден дава живот на идея отпреди повече от век - за изграждане на жп линия между София и Скопие, каза Караджов. И припомни, че първите проекти датират още от 1897 г. През 1942 г. жп линията достига до Гюешево, но така и не е довършена - заради войните и политическите разделения, а “днес България и Северна Македония имат отговорността да завършат започнатото”, посочи вицепремиерът.

"Този договор е мечта на поколения и от двете страни на границата. Железопътния коридор номер 8 е един от най-важните трансевропейски транспортни коридори, който има стратегическо, икономическо и геополитическо значение за целите Балкани и за цяла Европа. Вече завършихме първия участък от 31 км между Куманово и Беляковце и го пуснахме през януари тази година", каза транспортният министър на РСМ Александър Николоски.

Николоски обясни, че миналата година са сигнализирали за инженерни проблеми, но няма политически причини работата да спира: "Това е много важен коридор за НАТО, за Алианса. Можем да допринесем за глобалния мир, но и да помогнем за мира в Украйна. Когато има политическа воля да се работи и когато има проекти, се сближават и държавите, и народите", коментира той.

Още проекти

Гроздан Караджов обясни, че вече се работи и по други проекти за свързване на двете страни, с възможности за концесиониран: "Проект за магистрала "Рила". Тя ще свърже Дупница, магистралата "Струма", с границата при Гюешево. На практика това ще е един паралелен маршрут на линията Радомир с Гюешево. Това са двете измерения на Коридор № 8 на наша територия, тоест сме готови с може би четири или петмесечен подготвителен труд по Закона за концесиите да качим и тази магистрала на конкурс за желаещи да я построят".