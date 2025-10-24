Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

От април 2026 г. може да стартират директни полети от София до САЩ

Днес, 13:00
Гроздан Караджов
БГНЕС
Гроздан Караджов

През април 2026 г. може да стартират директните редовни полети от София до Ню Йорк и Чикаго. Това съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“.

Българският превозвач GullivAir вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и води преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и Чикаго, които са на финален етап.

Въздушният трафик над България продължава да расте. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът Караджов.

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.  

„Wizz Air вече оперира със седем самолета в София и два във Варна, Ryanair и Jet2.com разшириха дейността си по Черноморието, а Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага. Това е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и туризъм“, отбеляза вицепремиерът.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гроздан Караджов, GullivAir

Още новини по темата

Служители на НКЖИ крали ябълки, вместо да ремонтират релсите

19 Окт. 2025

Гроздан Караджов: Край с лепенето на стикери по стъклата на колите

13 Окт. 2025

Гроздан Караджов: Работим по 4 нови сигнала за корупция в ГДАИ
08 Окт. 2025

Пътници отново се оплакаха от "Райънеър" на летище София
10 Септ. 2025

Премиерът направи пълен кръг в обясненията си за самолета на Фон дер Лайен
04 Септ. 2025

Министър Караджов: Целта е влакът от София до морето да пътува със 140 км/час
26 Авг. 2025

До дни кабинетът обявява конкурси за частни жп превозвачи
20 Авг. 2025

Гроздан Караджов: Ryanair дължи отговори, а не оправдания!
10 Авг. 2025

Пилот на Ryanair свали дете в инвалидна количка от полет София - Бергамо
08 Авг. 2025

БДЖ пуска 30-дневна предварителна продажба на билети за бързите влакове
25 Юли 2025

114 нарушения са открити при превозвача от тежката катастрофа край Радомирци
04 Юли 2025

Гроздан Караджов предприема драстични мерки за проблемите във влаковете
04 Юли 2025

Министър Караджов слага край на безобразното обслужване по летищата
16 Юни 2025

Кабинетът взима мерки срещу претоварените камиони на пътя
03 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте