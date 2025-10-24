От април 2026 г. може да стартират директни полети от София до САЩ

През април 2026 г. може да стартират директните редовни полети от София до Ню Йорк и Чикаго. Това съобщи министърът на транспорта Гроздан Караджов по време на националната дискусия „Туризъм и въздушна свързаност. Традиционни дестинации и нови пазари. Ключът за устойчив растеж“.

Българският превозвач GullivAir вече е преминал успешно процедурите пред американските авиационни власти и води преговори за слотове на летищата „Джон Ф. Кенеди“ и Чикаго, които са на финален етап.

Въздушният трафик над България продължава да расте. Само за първите девет месеца на 2025 г. летище „Васил Левски“ – София е обслужило над 6,28 милиона пътници, което е ръст от 5% спрямо същия период на миналата година. Очакванията са до края на годината броят на пътниците да достигне 8,4 милиона.

„Ръстът на пътниците в София е ясен знак за стабилното развитие на въздушния транспорт. Варна и Бургас също бележат рекордни резултати – над 1,5 милиона пътници във Варна и 1,8 милиона в Бургас. До края на септември през двете морски летища са преминали пътници, колкото през цялата 2024 година“, посочи вицепремиерът Караджов.

Свързаността на България се разширява и чрез нови линии и засилено присъствие на авиокомпаниите. Летище Пловдив открива международна линия до Милано тази неделя, а през ноември предстои и връзка с Братислава. Нови маршрути до Маракеш, Кишинев, Абу Даби и редица европейски градове допълват мрежата.

„Wizz Air вече оперира със седем самолета в София и два във Варна, Ryanair и Jet2.com разшириха дейността си по Черноморието, а Bulgaria Air възстанови ключови линии до Париж, Франкфурт и Прага. Това е ясен сигнал, че България е атрактивен пазар за инвестиции и туризъм“, отбеляза вицепремиерът.