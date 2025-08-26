Медия без
Министър Караджов: Целта е влакът от София до морето да пътува със 140 км/час

Строителството на тунела по жп линията Костенец-Септември до Габровица било замразено цяла година

Днес, 16:08
След като цялата 2024 г. е пропусната и строителството в този участък е било замразено, вече виждаме резултати от възобновената през март т.г. работа, коментира министър Гроздан Караджов.
Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспектира строителните дейности по жп линията Костенец-Септември близо до село Габровица. Поводът е пробиването на най-големия тунел в този участък. "Направихме символичното събаряне на каменната стена. Този тунел е с обща дължина близо 2,5 км, като се копаеше едновременно и от двете страни", посочи Караджов.

"Имаше огромно закъснение и реално през цялата 2024 г. работата тук беше замразена. Днес се видя, че има светлина в тунела за българските железници", коментира транспортният министър. Според него трасето около село Габровица в района Костенец-Септември може да бъде завършено през 2029 г. "Ако се постигне средна скорост от 140 км/ч, ще може за три часа и половина да се стигне от София до Бургас с влак", посочи Караджов. 

"Целта на реформата е железниците да станат гръбнакът на българския транспорт. Със сигурност можем да предложим много по-висок комфорт с БДЖ, отколкото с кола", каза министърът, като поясни, че на релси се пътува екологично, без да се замърсява въздуха, на влака може да се качат заедно големи семейства и компании, има вагон-ресторанти и т.н. 

Ключови думи:

Гроздан Караджов, жп линия Костенец - Септември, жп тунел

