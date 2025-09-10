Пътници отново се оплакаха от "Райънеър" на летище София

Зрители на Нова тв са сигнализирали за проблем с полет на „Райнеър“, който е трябвало да излети днес на обяд от Терминал 2 на летище София. Пътници разказват, че са били държани на борда на самолета около три часа.

„Още следобед е постъпил сигнал и се следи ситуацията. Случила се е повреда на самолета. Машината не може да излети от София, но пътниците са били държани три часа вътре, което е недопустимо. Изглежда, че са опитвали да отстранят проблема на място, за да могат при успех да излетят веднага. Опитват се да изглеждат много точни, но това става за сметка на пътуващите“, коментира пред Нова тв вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Той подчерта, че „това не е просто арогантно отношение към пътниците, а фелдфебелско поведение“. Караджов добави, че повече от два часа след задържането е било разрешено пътниците да слязат и да стигнат до летището, за да си купят храна и вода.

„Смятам, че „Райнеър“ трябва сериозно да ревизира политиката си, защото човешкото отношение ни прави цивилизация, а не да свалят пътници заради един сантиметър разлика в багажа“, посочи транспортният министър. Това е поредният случай, свързан с лошо отношение към пътниците на авиокомпанията. Преди 2 месеца наземни служители разплакаха пътничка, като я караха да плати допълнителна такса, защото куфарът й бил с 1 см извън разрешения размер. Жената изпусна полета. След това командирът на самолет пак на "Райънеър" свали българско семейство с дете с двигателни проблеми заради инвалидната количка и батерията й. Оказа се, че проблем с батерията няма и хората бяха качени на самолет на "Луфтханза". По този случай се води дело в Комисията по дискриминацията.