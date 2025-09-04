Ryanair и Испания се скараха за 0,68 евро

Нискотарифната авиокомпания Ryanair обяви, че тази зима ще ограничи още повече полетите си до Испания. Причината се крие в по-високите летищни такси, които Испания обяви, а именно - увеличение с 0,68 евро.

Решението на авиокомпанията ядоса испанския летищен оператор, който на свой ред обвини Ryanair в ''лицемерие, грубост и изнудване''

Ryanair ще намали зимния си капацитет в Испания с 16% в сравнение с миналата година. Това се равнява на повече от 1 млн. места по-малко за сезона – в допълнение към 800 хил. места, които вече бяха елиминирани през лятото заради увеличените такси. До края на 2025 г. общата загуба ще достигне близо 2 млн. места, изчислява испаноезичната медия AS.com.

Решението за лятно и зимно намаляване на полетите на авиокомпанията обхваща Канарските острови заради повишението с 6,5% на летищните такси от испанския държавен летищен оператор Aena. Всички полети до летище Тенерифе Норт ще бъдат преустановени от края на тази година, а полетите до Виго - от 1 януари 2026 г. Базите на авиокомпаниите във Валядолид и Херес ще останат затворени до зимата, като капацитетът ще бъде допълнително намален в Астурия, Сантандер, Сарагоса и Витория.

Въпреки че испанското правителство реши да замрази летищните такси за пет години по време на ковид пандемията през 2021 г., Ryanair твърди, че Aena увеличава таксите всяка година, особено на испанските регионални летища, припомня Independent. Летищният оператор Aena е обявил увеличение на летищните такси с 6,62% от 2026 г. - най-голямото увеличение от десетилетие, съобщи авиокомпанията.

Главният изпълнителен директор на основното авиационно подразделение на Ryanair Еди Уилсън каза, че "Aena и испанското правителство имат задължението да обяснят на областите средносрочната си стратегия, като се има предвид, че лошото им управление допринася за загубата на работни места, свързаност и инвестиции". "Шокиращо е, че въпреки приноса от 28 млрд. евро към испанската икономика и фактът, че един на всеки трима туристи пристига в Испания с полети на Ryanair, няма желание за сътрудничество за стимулиране на трафика в райони, които се нуждаят от капацитет, свързаност и инвестиции'', каза той.

Намаляването на 2 млн. места е хитър ход от страна на авиокомпанията и цели да накара испанските власти да преразгледат решението си. Ryanair обикновено наказва онези летища, които увеличават таксите, и възнаграждава тези с по-ниски летищни такси като по този начин защитава нискотарифния си модел. Наскоро главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри поощри решението на Швеция да отмени данъка върху въздушния транспорт с добавянето на два самолета към флотилията на страната и откриването на десет нови директни маршрута.

Зимният капацитет на Ryanair ще бъде пренасочен от Испания към ''по-ефективни'' летища в Италия, Мароко, Хърватия, Швеция и Унгария, пише Independent.

Отговор

Председателят и главен изпълнителен директор на Aena Мауриси Лусена публикува остро изявление, обвинявайки Ryanair в нечестност и тактики на сплашване, предава сайтът International Airport Review. "Трудно е да се намери в съвременната бизнес история друг случай като този на Ryanair, при който дисонансът между оперативното съвършенство на компанията и нечестността в комуникационната ѝ политика да е толкова поразителен'', каза Лусена.

Comunicado del Presidente y Consejero Delegado de Aena, Maurici Lucena, sobre el anuncio de Ryanair.



Más información: https://t.co/NFnxnUVGS8 pic.twitter.com/6ex9P33TF3 — Aena (@aena) 3 септември 2025 г.

Той обвини Ryanair, че се опитва да ''сплаши общественото мнение чрез намаляване на полетите'', за да окаже натиск върху правителствата да отпускат субсидии.

Лусена отхвърли твърдението на Ryanair, че по-високите летищни такси правят Испания ''затворена за туризъм''. Той изтъкна, че Испания е на път да привлече рекордните 100 млн. международни туристи през 2025 г. Той посочи, че макар предложеното от Aena увеличение на тарифите да е само 0,68 евро на пътник, от Ryanair са увеличили цените с 21% през последната година.

Относно заплахите на Ryanair да изтегли маршрутите си от по-малки летища, Лусена заяви директно: "Ryanair отменя полети, защото прехвърля самолетите си на летища, където може да определя по-високи цени за самолетните си билети и по този начин да печели повече пари''.

''Никаква свръхестествена демонична сила не принуждава Ryanair да бъде един от най-големите клиенти на Aena'', заяви Лусена, отхвърляйки обвиненията в злоупотреба и монопол и подчертавайки, че испанските летищни такси остават ''сред най-конкурентните в Европа''.

''От известно време Ryanair се стреми да се възползва от високия си пазарен дял в Испания, за да превърне тази симбиотична връзка във васална зависимост, което никога няма да бъде прието от Aena. Наистина е жалко, че политиката на Ryanair за комуникации и институционални отношения изглежда се ръководи от лицемерие, грубост и изнудване'', каза Лусена.