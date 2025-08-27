Ryanair бе глобена с 10 000 лв. заради сваленото дете в инвалидна количка

Авиокомпанията Ryanair е получила наказание от 10 000 лева заради скандала със сваленото дете в инвалидна количка. Това съобщи по "Нова телевизия" вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Преди няколко седмици семейство с трудноподвижно дете на 9 години беше свалено от самолета до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпания Ryanair. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията. Командирът на полета се усъмнил в клемите на батериите на количката.

"Изпратил съм писмо до еврокомисаря, за да стигнем до общо решение в ЕС, което да се превърне в директива, за да се забрани злоупотреба с пътниците. Недопускането на детето на борда всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро", заяви Караджов.

Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници, поради различни причини, изтъквани от компанията. Последният скандал е отново от летище "Васил Левски" - между онкоболна жена, тръгнала за Италия да провежда имунотерапия, и служителите на аеропорта. Спорът възникнал, след като се установило, че пътничката е надвишила размера на багажа си. При опит да си плати допълнително за чантата, летищните служители ѝ отказали. В крайна сметка тя заминава за Италия, но с автобус. А пътят ѝ отнел 22 часа.

"Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж, а това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.

Строги мерки

Шефът на Ryanair Майкъл О'Лиъри обяви, че авиокомпанията ще плаща на служителите си неограничено бонуси от 2,50 евро за всеки несъответстващ ръчен багаж, който вземат от пътниците, пише "Гардиън".

Пътниците, чиито куфари в кабината надвишават максималните размери за малък куфар, се таксуват с до 75 паунда, а багажът им се чекира. Глобите възмутиха някои пътници, особено когато стана ясно, че служителите на изхода за качване са насърчавани да наблюдават за прекалено големи чанти.

О'Лиъри заяви, че авиокомпанията ще увеличи бонусите, за да поддържа багажа с правилния размер. ''Ще увеличим бонуса от 1,50 евро на 2,50 евро, вероятно от началото на зимното разписание през ноември тази година. И не се извинявам абсолютно по никакъв начин за това“, каза той. 'О'Лиъри изтъква, че авиокомпанията ще премахне и тавана за бонусите, който в момента е 80 евро на месец, за да насърчи служителите да възпират колкото се може повече несъответстващи чанти. ''Трябва да насърчаваме хората. Искам нашите наземни служители да хващат хора, които мамят системата'', каза той.

Служителите на Swissport, които обслужват полети на easyJet, пък получават бонуси от 1,20 паунда на чанта, за да прилагат подобни правила.

О'Лиъри заяви, че безпокойството от наказателните такси за малки нарушения е преувеличено: ''Редовно се качвам на борда в Дъблин и нямаме проблем с малката чанта. Митът за ципа на чантата, който е отвън, е неоснователен. Ако ципът е единственото нещо, което е извън размера, той се закопчава, няма проблем. Озадачен съм от броя на хората с раници, които все още си мислят, че ще минат през проклетия изход, а ние няма да забележим раницата. Ще я забележим. И вие ще плащате за раницата. Няма да се качите, ако размерът не е правилен''.

Шефът на Ryanair каза, че броят на хората, които плащат глоба за голям багаж, намалява. ''Повечето хора, 99,9% от нашите пътници, спазват правилата. Броят на хората, които плащат глобата за багаж на входа, е по-малко от 0,1% от нашите пътници - 200 000 пътници годишно", каза той. И допълни: "Имаме още работа, за да се отървем от тях, но броят на тези, които плащат глобата за багаж, е малък. Те получават непропорционално много отразяване в медиите, но честно казано, не ни интересува особено''.

Накрая О'Лиъри насърчи журналисти на пресконференция в Лондон да продължават да отразяват ситуацията, защото целта е всички да спазват правилата - ако спазват правилата, няма проблеми.

Предложение

Групата от глобални авиокомпании, които са представлявани от Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), призова ICAO, част от структурите на ООН, да увеличи горната възрастова граница до 67 години за пилотите, които извършват търговски полети.

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) представлява около 350 авиокомпании по целия свят, включително Air India, IndiGo и SpiceJet. IATA заяви, че промяната се налага, защото търсенето на пилоти да надвишава предлагането.

Предложението ще бъде обсъдено на общото събрание на ICAO на 23 септември.