Самолетът на испанския военен министър претърпя GPS смущения над Калининград

Испански военен самолет, в който пътуваше министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, тази сутрин претърпя GPS "смущение", докато летеше над руския анклав Калининград на път за Литва, предадоха Ройтерс и БТА.

Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.

Както пише El Mundo, инцидентът е преминал без последствия, тъй като самолетът получава сигнали от военен сателит. Командирът на борда омаловажи значението на събитието и обясни, че подобни инциденти са обичайни при прелитане над Калининград както за граждански, така и за военни самолети.

На борда на самолета са се намирали също роднини на военнослужещи и журналисти, които придружавали министъра по време на нейното посещение на базата, където тя трябва да се срещне и със своята литовска колежка в рамките на координирани с НАТО действия за възпиране на Русия.

Министерството на отбраната на Испания само е потвърдило, но не е коментирало инцидента и не дава повече подробности Машината е летяла към към авиобаза Шяуляй в северната част на Литва, където е разположен испански контингент, състоящ се от осем изтребителя Eurofighter и 150 военнослужещи, интегрирани в мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийско море. Испанският контингент, известен като мисията Vilkas, което на литовски означава "вълк", миналата седмица прихвана осем руски самолета, действащи над Балтийско море

Последният известен случай с подобни смущения бе със самолета на председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен над Пловдив. Българските власти дедраматизираха случая и съобщиха, че откакто е почнала войната, такива инциденти в Източна Европа са чести.