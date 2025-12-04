Медия без
Министър Караджов подписа екшън план за три нови моста над Дунав

България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос между Егейско и Черно море

Днес, 13:02
Вицепремиерът Гроздан Караджов, алтернативният министър на транспорта на Гърция Константинос Киранакис и държавният секретар по транспорт на Румъния Йонут Кристиан Савою сложиха подписите си под стратегическите договорености.
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско море с Черно море. Това предвижда  подписаният в Брюксел Меморандум за трансгранично сътрудничество.  От българска страна документът бе подписан от вицепремиера Гроздан Караджов. 

Основен акцент за България е изграждането на три нови моста над Дунав:  - второ комбинирано съоръжение Русе–Гюргево, както и мостове при Силистра–Кълъраш и Никопол–Турну Магуреле. Фериботните линии Оряхово–Бекет, Свищов–Зимнич и Силистра–Кълъраш ще бъдат надградени до стандартите за двойна употреба, за да отговорят на нуждите на военната мобилност и да осигурят по-голяма гъвкавост на транспортните потоци, предвижда Меморандумът.

Планът за действие включва модернизацията на пътни и жп връзки в три основни направления от юг на север. Западната ос ще свързва Атина със София, като през Видин и Калафат ще достига до Букурещ и Централна Европа. Централната ос започва от Солун и Александруполис, преминава през Свиленград и Русе, и достига до Букурещ, а оттам към Украйна и Молдова. Източната ос свързва Егейско и Черно море - от Александруполис през Бургас и Варна до Констанца.

Трите държави се ангажират да използват максимално средствата на ЕС от Механизма "Свързана Европа". „Ще мобилизираме публично-частни партньорства и алтернативни инструменти, за да ускорим реализацията на проектите. Финансирането няма да бъде разпокъсано, а стратегически съгласувано, така че всяка инвестиция да носи максимален ефект за нашите граждани и бизнес“, обясни вицепремиерът Караджов.

Инициативата е под егидата на европейския комисар по транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас, който подписа Декларация на Европейската комисия за подкрепата ѝ. В нея се подчертава, че документът е „решаваща стъпка към по-бърза, конкурентоспособна, устойчива и устойчива към кризи свързаност в Югоизточна Европа“. 

Дунав е гръбнакът на Европа. Новите мостове са ключови, - не като двустранни проекти, а като европейска инфраструктура, която укрепва единния пазар, осигурява военна мобилност и превръща оста Север–Юг в работеща“, подчерта министър Караджов.
