ДАИ е перпетуум-мобиле на българската корупция

"Ние ще изправим пред съд хората, които са участвали в тази корупционна схема. Тя обаче ще се възпроизведе отново, защото просто агенцията издава всичко онова, което е необходимо, за да имате два товарни или таксиметрови автомобила, и автомобилите на агенцията са по пътищата, които проверяват професионалните шофьори и извършвания превоз. Казано по друг начин, държавата трябва да прецени дали всичко това да продължава да бъде концентрирано в едно структурно звено на нейната администрация. Защото

цялата корупционна схема се възпроизвежда,

на практика сменят се само хората през определени периоди".

Това са думи от края на март 2016 г. на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров след една от най-шумните операции срещу корупцията в ДАИ - Държавната автомобилна инспекция, която сега се нарича Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" ИААА. Тогава имаше масови арести в централата на ДАИ - задържани бяха близо 20 души, сред които и шефът на агенцията. Направени бяха потресаващи разкрития за корупционни схеми и милиони, открити в домовете им.

Близо 10 години по-късно нищо не се е променило. Корупцията е повсеместна, акциите срещу рушветчиите са постоянни и уж сериозни, разкриват се схеми, изземват се милиони в левове и евро, за които няма никакво обяснение, накрая осъдените се броят на пръсти. Разчита се на късата обществена памет. А едни арестувани се връщат тихомълком със следващата власт и правителство.

За да стигнем до поредния скандал, който заради участниците се превърна в международен резил.

И даже успешно може да стане сценарий за комедия.

Защото задържаните двама служители на автомобилната агенция по обвинение, че са поискали и са взели подкупи от от водачи на камиони, превозвали техниката на поп звездата Роби Уилямс за концерта му в София, взимат всички за канарчета. Досега е установено, че те са спрели 5 от 22 тира, превозващи техника за концерта, на пункт, непосредствено преди София. На водачите било казано, че имат повреда в тахо шайбите, и затова подлежат на глоба. Според разказа на прокуратурата, МВР и ръководството на ИААА, двама от водачите не са подали на рекета, но трима дали 300 евро за единия и по 200 лв. за другите двама. Трябвало да се ходи и до банкомат, понеже шофьорите нямали банкноти. А самият разговор се водел през "Гугъл транслейт", защото както всички знаем, малцина от стражите на пътя говорят друг език освен българския. Сигналът за всичко това е подаден от организатора на концерта. И петимата шофьори потвърждават, че им е поискан подкуп, а при обиски в автомобили, адреси и джобове на задържаните са намерени общо 43 000 евро и над 5000 лв. в брой, част напъхани в цигарени кутии.

На фона на всичко това задържаните обявиха пред съда, че никога не са взимали подкупи, че наистина са спрели водачите и са установили техни нарушения, че самите шофьори им предложили подкупи, но държавните служители геройски отказали. Те пуснали нарушителите и не подали сигнал, че им бил даван рушвет, както е по закон, за да не стане международен скандал.

Съдът обаче не повярва на "добрите им намерения" и ги остави в ареста.

Всъщност това не е първият международен скандал, в който се замесват служители на ДАИ/ИААА. През 2015 г. турски тираджия засне как е рекетиран от ДАИ и служителка на ГКПП "Капитан Андреево" и качи видеоклипове от приключенията си във Фейсбука и YouTube. Във видеото ясно се вижда лицето на българския инспектор, който на смесен българо-турски си иска пари от шофьора, като използва кодирани думи - вместо конкретната сума, той назовава цветовете на евробанкнотите. Диалогът също бе като изваден от комедия:

„Пари ли да давам?“, пита турският шофьор.

„Ми, кво искаш, контрол ли да ти правя?“, отвръща българският служител.

На въпрос на тираджията: „Кач евро?“ (Колко евро?), той отговаря: "Ти си знаеш, комшо, маави (сини), йок кармазъ (не червени) – т.е. синята банкнота (20 евро), а не червената (10 евро)".

Турският шофьор му казва, че има само турски пари – 100 лири. Българинът иска още 10 евро, след което се чува как двамата си разменят банкноти.

На второто видео пък се виждаше как камионът спира на последния български пост преди турската бариера на "Капитан Андреево" и водачът разговаря с жена от кабина. От разговора се разбира, че тя му иска 5 евро, той предлага 2 лири и се пазарят. Водачът се шегува, че рушветът е „за чорба и кебап“, вероятно във връзка с популярната в Турция реклама за суха супа, която възпроизвежда сцена с български полицай, искащ рушвет от турски гастербайтери. В рекламата вместо пари катаджията получава от рекетираното семейство пакети със сухи супи. Така и не стана ясно от коя служба е служителката на ГКПП "Капитан Андреево", тъй като на граничния пункт има седем такива. Не е известно тя да е наказана.

Служителят на ДАИ обаче бе арестуван и съден. И получи глоба от 5000 лв. и 2 години безвъзмезден труд в полза на обществото. При това тук става дума все пак за присъда и признаване на вина. Нещо, което е изключително рядко.

За разлика от

шумните операции срещу рушветите, които за последните 15 години са повече от 10

Такива операции имаше и в централата на ДАИ, и по места в Плевен, Варна, Хасково, Пловдив, Благоевград... През 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 г... Разликата с разкритията на хората на Роби Уилямс е, че при тези демонстративни акции става дума повече за отпускане на напрежението или за обикновена чистка, за да се отворят места за "наши хора", отколкото за истинска борба с корупцията. Тактика, прилагата и в митниците, и в КАТ, и по границата, където се арестуват цели смени, а накрая не се стига до присъди даже на първа инстанция.

В ДАИ/ИААА е съсредоточен огромен интерес, свързан с издаване на регистрационни, лицензионни и всякакви други документи на превозвачи. Агенцията проверява камиони, таксита, пътни листи, тахо шайби, престои, товарителници, дава лицензи за международни превози, за превоз на опасни товари ... Тя организира и контролира полагането на изпити и от любители шофьори, и от професионални водачи. Затова и корупционният риск е огромен. Грубо казано - който не е поискал, той не е хванал корумпе в системата.

Схемите се знаят, тарифите се знаят, хората се знаят.

И политиците не желаят да направят нищо смислено, за да променят системата. Залагат на ПР-акции и кухи премествания на едни звена от една агенция или министерство в друга. Или действат на принципа - няма агенция, няма проблем. Без да се задълбочават, че проблемът е в корупцията, а не в мястото, където тя се осъществява. Защото по тяхната логика трябва да бъдат закрити и НАП, митниците, КАТ, където също редовно избухват подобни скандали. Затова и ефект няма.

При голяма акция през 2016 г. например тогавашният премиер Бойко Борисов тържествено обяви, че слага край на корупцията в ДАИ, защото са установени "всички шапки и каскети", стоящи над корупционна афера. "Не само метлата ще играе, но и с парцала ще забършем", обеща той в характерния си стил. Оттогава датира и идеята, която в момента всички за пореден път лансират - да има единен орган за контрол по пътищата. Транспортният министър Ивайло Московски констатира, че 6 различни служби към транспортното министерство, агенция "Пътища", митниците и МВР извършват контрол на пътя, като често проверките им се дублират. Затова трябва да се редуцират нещата до един орган. Нещо повече - министърът се възмути, че системата на споделена отговорност между частници и държава при шофьорските курсове не работела. Затова той бил привърженик на идеята държавата отново да отговаря за цялата процедура - подготовка на водачите, изпити и последващ контрол. И това при условие, че всички знаем, че корупцията основно е в държавния сектор, а не в частния. И че главният прокурор по онова време обяви, че централизирането в тази сфера ражда задължително корупционна схема. И то каква! В домовете и офисите на задържаните бяха открити близо 1 млн. лв. кеш. Така или иначе, всичко си остана с приказките.

При следващата голяма акция през юни 2017 г. бяха арестувани 14 служители в службата на ДАИ за София-област, като се стигна до там за няколко дни да бъдат блокирани дори изпитите за шофьори, защото се оказа, че всички изпитващи са в ареста. Пред ГДБОП един от арестуваните обяснил, че вземали пари "морално" - само от хора, които не могат да карат. Способните обаче преминавали, без да им се иска рушвет.

"Между 50 и 100 лв. е била тарифата за успешно преминаване на практическия изпит от шофьорския курс", съобщи тогавашният шеф на спецпрокуратурата Иван Гешев. Той стигна до извода за "заплаха за националната сигурност", защото голяма част от катастрофите се дължали именно на неумение да се кара.

При обиските на арестуваните бяха открити над 115 хил. лв. "Буквално отвсякъде изскачат пари", констатира Гешев. При едно от претърсванията са иззети около 15 хил. лв., скрити в книги. Според Гешев арестуваният служител обяснил, че изобщо е забравил за съществуването на парите и дори благодарил на полицаите, че му го напомнили.

Групата е действала на принципа "малки суми, но редовно"

Има ли осъден сред шумно арестуваните? Няма! Нито един!

Очевидно е, че някакъв висш държавен, или по-скоро партиен, интерес поддържа съществуването на агенция с корупционно ДНК, в която служителите биват редовно арестувани. По намерените впечатляващи суми можем само да гадаем колко ли получават хората по върховете, които покровителстват тези порочни практики. Безспорно е едно - в България борбата с корупцията е пълен камуфлаж. Истинската битка включва задължително присъди и конфискация на пари, имоти, коли. А у нас има само прах в очите.