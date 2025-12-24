От Европа до Азия протестните движения споделят общ език

През 2025 г. антиправителствени протести заляха улиците от Европа до Азия. През годината демонстрации избухнаха в повече от седемдесет държави, според данни на Global Protest Tracker. Гневът срещу корупцията на управляващите подхранваше значителна част от протестите през 2025 г., като другите два основни фактора бяха антидемократичните политики и икономическите трудности в редица страни. През последните месеци на 2025 г. някои наблюдатели се възползваха от вълната от протести, водени от младите, за да изложат идеята за нарастващо глобално "джен зи движение".

Рекордьори по протести са грузинците, които в продължение на година пълнеха площади и улици, разгневени от решението на премиера Ираклий Кобахидзе от края на ноември 2024 г. да обяви четиригодишно спиране на стъпките за присъединяване на страната към ЕС. През март в Северна Македония избухнаха масови протести, осъждащи корупцията и подкупите, довели до смъртоносния пожар в град Кочани, в който загинаха 59 души на възраст между 14 и 24 години, а други над 150 бяха ранени.

В кая на годината гневното българско "поколение Z" показа силата си с грандиозни протести, които в крайна сметка доведоха до падането на правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепено от санкционирания за корупция лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Ядосаните младежи бяха отначало провокирани от плановете за въвеждане на изключително спорния бюджет за следващата година, но в крайна сметка протестната вълна обхвана и нестихващата корупция и политическата арогантност на вече бившите управляващи.

В други страни обаче демонстрациите не стихват повече от година. На 1 ноември 2024 г. бетонен навес се срути и уби 16 души на жп гарата в Нови Сад. За отбелязване е, че самата гара е била тържествено откривана два пъти, като откриването през 2022 г. става по време на предизборните кампании в Сърбия и Унгария. Тогава унгарският премиер Виктор Орбан и сръбският президент Александър Вучич присъстват рамо до рамо на откриването на железопътния участък Белград - Нови Сад, част от международната железопътна линия Белград - Будапеща. Вучич и Орбан са известни с проруските си нагласи и срещу чиито правителства са се провеждали не един и два големи протеста.

Трагедията в Нови Сад разпали най-масовата и продължителна вълна от протести срещу корупцията и небрежността на хората на Вучич. Студентите блокираха университети и организираха протестни шествия, към които се присъединиха и техни преподаватели. На най-големия протест в съвременната сръбска история на 15 март т.г. се събират между 275 хил. и 300 хил. души. Протестиращите твърдят, че по време на едноминутното мълчание в памет на жертвите в Нови Сад, се чувал необичаен шум, вероятно породен от звуков топ, използван срещу тълпата. 56 души са приети в болница, като някои от тях са били диагностицирани със слухови увреждания. Правителството отрича обвиненията. Формите на протест в Сърбия обаче не се ограничават единствено до блокирането на университети и скандирането на лозунги. 80 сръбски студенти тръгнаха с велосипеди от Нови Сад до Европейския парламент в Страсбург, за да се срещнат с евродепутати и да им предадат писмо до Съвета на Европа, описващо политическата ситуация в Сърбия след трагедията на жп гарата.

През септември вниманието на медиите беше приковано към протестите на "джен зи" в Непал, които свалиха премиера Шарма Оли с цената на много жертви. Ябълката на раздора, пише Би Би Си, се оказва сватбата на дъщерята на непалски политик. Твърди се, че заради събитието бил блокиран главен път, което предизвикало километрични задръствания. В социалните медии на синовете и дъщерите на непалските политици редовно циркулират снимки от екзотични почивки, последна мода дрехи на най-скъпите марки и бързи коли. Разгневени от видяното и прочетеното онлайн младите излизат на протест в столицата Катманду. Масовото недоволство, предизвикано от корупцията, допълнително се нажежава, заради решението на правителството да спре достъпа до социални мрежи със закон. Според правителството причината е във фалшиви профили и злоупотреби. Стотици разгневени протестиращи щурмуват парламента в столицата Катманду, след което го запалват. Същото се случва и със сградата на върховния съд, резиденцията на президента, дома на премиера, жилища на министри и политици. В един от многобройните пожари загива съпругата на бивш премиер на Непал. Жертвите на масовите протести са 72. Приблизително по същото време Филипините също стават свидетели на протести на поколението Z срещу корупционен скандал, свързан с проекти за контрол на наводненията в страната.

Анализатори бързат да намерят общото между протестите "на младите". В целия свят, твърди електронното издание "Глоуб енд мейл", протестните движения споделят общ език, който се основава на силата на социалните медии – теренът, на който се изявява онлайн поколението. "Фейсбук", "Дискорд" и "Редит" са центровете за организиране на протести, "ТикТок" и "Инстаграм" за нищене на политически проблеми и излъчване на протести в реално време, а социалната мрежа X пък е мястото за споделяне на информация от място, минута по минута.

Споделен език от мемета, хаштагове и саркастични препратки към поп културата, са се превърнали в символ на съпротивата. Преди началото на протеста на 1 декември у нас чат приложението на "Фейсбук" "Месинджър" се напълни анимации на розово прасе, над което се спускат решетки и надпис "искаме прасета на райета", и което всеки можеше да добави над профилната си снимка. На самия протест пък протестиращите пееха в един глас "химна" "Когато па, когато па, когато падне Пеевски" с мелодията на When the saints go marching in.

Въпреки че този клъстер от протестни движения, водени от младежи, е значителен, той не е нова тенденция, отбелязва фондация "Карнеги". Поглеждайки назад във времето, данните от Global Protest Tracker показват, че процентът на протести, водени от младежи, между 2017 и 2019 г. е бил подобен или по-висок от процента на протести, водени от "джен зи" през 2025 г.

Корупцията и икономическите трудност предизвикаха редица демонстрации през годината, но те не винаги имаха за свой двигател най-младите. Няколко държави възнегодуваха срещу непопулярни мерки за строги икономии, включително Белгия, Франция, Словакия, Румъния. Според тях различните реформи, които засягат пенсиите, образованието и обезщетенията за работниците, само влошават съществуващите трудности. В Гърция работниците поискаха по-голяма защита и обезщетения от правителството. Високите цени на наемите в Испания, изострени от туристическия бум в региона, предизвикаха масови протести от недоволни жители, които поискаха действия от страна на правителството за увеличаване на достъпните жилища.

Всяко протестно движение има свои собствени вътрешни причини за недоволство, независимо дали техен двигател са "джен зи", работници или противници на туристическия бум. Протестите през годината бяха предизвикани от дълбок обществен гняв заради комбинация от корупция, криза с разходите за живот и повсеместно икономическо недоволство.