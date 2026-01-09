Time: Убитите в Иран са най-малко 217

Най-малко 217 души са починали в шест техерански болници след стрелба по протестиращи в центъра на иранската столица, пише американското списание Time.

Според изданието, ако броят на жертвите бъде потвърден, това ще сигнализира за очакваните репресии на фона на пълното спиране на интернет и телефоните в цялата страна. Освен това, статията нарича събитието директно предизвикателство към президента на САЩ Доналд Тръмп, който обеща да „прати на режима в ада“, ако протестиращите бъдат убивани.

Наследникът на шахската династия на Иран Реза Пахлави призова иранските протестиращи на практика към силово завземане на властта в страната.

„Нашата цел не е просто да излизаме по улиците, а да се подготвим за завземането и задържането на градските центрове“, заяви той във видеообръщение в социалната мрежа X.

Пахлави също така призова жителите на Иран, особено работещите в ключови сектори на икономиката, да излязат на обща стачка.

هم‌میهنان عزیزم،



شما با شجاعت و ایستادگی خود، تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوه‌تان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه، پاسخی دندان‌شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از مخفیگاهش دیده و از وحشت لرزیده… pic.twitter.com/MaQDiwkXRL — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) 10 януари 2026 г.

Живеещият в САЩ Пахлави, чийто баща, също Реза Пахлави, беше принуден да напусне Иран през 1979 г. вследствие на Ислямската революция, заяви още, че би искал да се завърне в родината си, за да бъде в решаващия момент заедно със своите сънародници.

Протестите в Иран продължават от 28 декември.

Вчера бе съобщено за убити най-малко 45 протестиращи, сред които 8 непълнолетни, при опитите за разпръсване на протестите срещу властта в цялата страна, които започнаха в края на декември.

Тава съобщи базираната в Норвегия неправителствена организация „Права на човека в Иран“. Според нейни данни в сряда е бил най-кървавият ден от 12-дневните протести, като за този ден са потвърдени 13 жертви. Базираната в САЩ агенция за правата на човека (HRANA) пък обяви за поне 34 убити протестиращи и 4-ма служители по сигурността, както и за 2200 арестувани. На този фон иранските медии и официални изявления съобщават за "най-малко 21 загинали".

Non-stop gunfire in Tehran right now. Without urgent international support, the regime will slaughter innocent people. We need help#IranProtests pic.twitter.com/OlprdrDfiD — Amin Pouria ممد پوری (@mamadporii) 8 януари 2026 г.

В социалните мрежи бе съобщено, че органите за сигурност са открили стрелба по протестиращи във Фардис, като там има "дузини застреляни". Появиха се и клипове, показващи трупове, но тази информация все още не е надеждно потвърдена.

За да ограничат онлайн комуникацията и информацията около протестите, властите в Иран прекъснаха интернет достъпа в цялата страна, съобщи мониторинговата организация Netblocks.

The first government building in the Iranian capital of Tehran is on fire. pic.twitter.com/jjNyZHwa69 — (((Tendar))) (@Tendar) 8 януари 2026 г.

На фона на съобщенията за все по-увеличаващия се брой жертви на протестите, американският президент Доналд Тръмп заплаши, че ще предприеме строги мерки срещу Иран, ако властите в страната „започнат да убиват хора“.

„Уведомих ги, че ако започнат да убиват хора, което са склонни да правят по време на бунтовете – а те имат много бунтове – ако го направят, ще ги ударим много силно“, заяви Тръмп в радиоинтервю.

A brave woman in Iran publicly removes her hijab, defying her country’s oppressive Islamic regime that kills women for not wearing it.



This is true empowerment, unlike modern feminists in the West who defend Islamist rapists like Hamas.



🇮🇷❤️🇮🇱❤️🇮🇳#IranProtests #Iran #Israel… pic.twitter.com/FdVaec13dY — Sanataniwithsign (@HarshadKushwah) 2 януари 2026 г.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан призова за „крайна сдържаност“ при овладяването на протестите. Те обаче стават все по-масови и се разпространяват из цялата страна.

И вече са насочени директно срещу върховния духовен лидер аятолах Али Хаменей. На някои места по демонстрациите хората разкъсват иранското знаме и дори скандират срещу 86-годишния Хаменей лозунги от типа "Смърт на диктатора":