Десетки хиляди подкрепиха машинното гласуване в центъра на София

Митинг под наслов "Няма да освините и тези избори" започна от 18:00 ч. площад "Независимост" в центъра на София. Събраха се над 10 хиляди души. Митингът е организиран от коалицията ПП-ДБ и е в подкрепа на машинното гласуване. Неслучайно и другото мото на събитието е "100% машини - 100% санитарен кордон срещу кочината".

Организаторите и протестиращите се противопоставят на идеята за сканиране на бюлетини и обясняват, че това ще генерира още повече купени гласове.

Паралелно с протеста лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува във Фейсбук пост, в който подкрепя и сканиращи устройства, и гласуване с хартия и с машини. "ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини. Целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето. В случай, че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини. Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите", написа Борисов.

По същото време се изказа и президентът Румен Радев: "В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка за неговото материализиране са честните избори. Опитът от последните избори ясно показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене на контролните разписки така, че да има наистина истинско доверие."

Известната гражданска активистка Мария Спирова, която живее в Лондон, обясни колко бързо и лесно са гласували много желаещи да гласуват и как всичко се е объркало с хартиените бюлетини.

Демонстрантите мощно освиркаха Бойко Борисов, който бе пуснат на видео от сцената как казва преди два дни, че протестите са платени от дедесари и контрабандисти.

"Шефът на ДАНС, Деньо Денев, е пуснал вътрешно запитване дали има заплахи за живота на Пеевски и Борисов. Това се прави, за да се намерят основания за запазване на държавната охрана на двете мутри. А в парламента успяха да обърнат Шоуто на Слави за 58 минути - ИТН първо подкрепиха сваляването на охраната, а 58 мин. по-късно гласуваха „против“ при прегласуването“. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев на митинга. Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев каза на свой ред: "Тези хора (б.ред. - Бойко Борисов и Делян Пеевски) трябва да разберат, че вече никого не могат да излъжат с начина, по който крадат от народа. Днес парите за две детски градини бяха дадени с гласовете на БСП и ИТН за охрана на Борисов и Пеевски.

"Той допълни, че са подготвени 170 страници доклад с 300 предложения за промени в Изборния кодекс. Това е, което са ни подготвили и трябва да го спрем заедно. Ние вътре в тази сграда, вие тук", каза още Асен Василев.

"Написали са, че за тези нови машини - до 10 февруари, за по-малко от месец, трябва да се напише спецификация, да се купят, да дойдат, да се програмират. Няма да се тестват, целия процес по тестване, проверка на кода, да могат партиите да видят какво всъщност е програмирано в машините в тяхното предложение е отрязано", обясни Василев. Той допълни, че се предлага при грешка бюлетината да се сканира отново, а контролно броене е предвидено едва в 3% от секциите. Всички други ще разчитат на машини, които не са проверени и чийто код не е представен на представителите на политическите партии", каза още лидерът на ПП.

"Това май мирише на факта, че те са наясно, че те ще загубят изборите и искат да ги спечелят служебно. Няма да стане, колеги, откажете се от този план!", допълни Василев и заключи:

"Изборите могат да се опазят само от активни хора, които не ги е страх, във всяка една секция. Когато тръгнат пак скандалите, ще кажат: "Не успяхме с машините, айде 100% гласуване на хартия!". Те няма да се откажат сами. До последно ще се опитват да излъжат и да вкарат промени в Изборния кодекс. И тогава пак трябва да напълним площада!"