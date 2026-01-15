Управляващите вече заличават машините от изборите

Днес в парламентарната правна комисия беше одобрено предложение за промяна в Изборния кодекс, с което на практика започва заличаването на машинното гласуване от изборния процес. С новата разпоредба се посочва, че "Министерският съвет упражнява контрол върху съхранението на оптичните устройства за сканиране на бюлетини". Отпада досегашният текст, според който правителството се грижи за съхранението на "техническите устройства за машинното гласуване".

Точно това са машините, които ползваме досега. Скенерите, както на кратко се наричат "оптичните устройства за сканиране", са новият метод, с който според управляващите ще се отчитат хартиените бюлетини. Иначе казано, минаваме на хартиен вот, който ще се брои чрез въпросните устройства.

Предложението за тази фундаментална промяна е направено от "работна група", както е посочено в доклада за второ четене на законопроекта. Както се разбра по време на дискусията в правната комисия, въпросната група е била съставена от представители на управляващите и сътрудници на комисията.

По-рано днес водачът на ДПС Делян Пеевски обяви, че партията му подкрепя скенерите, срещу които вчера ПП-ДБ организира протест (преди година ПП внесе предложение точно за скенери, което все още е част от сегашния общ законопроект - бел.а.). Ако това не стане, тогава Изборният кодекс не трябва да се променя, смята той - позиция, която е сходна с изразената от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов предния ден.

Все още остава неясно откъде ще се сдобием със скенерите, както и дали ще бъдат въведени направо за очакваните предсрочни парламентарни избори. Срокът е изключително кратък - вотът вероятно ще се проведе в края на март. Така въвеждането на нови машини изглежда практически невъзможно, а и с цялото това бързане и неяснота - изключително рисковано. Николета Кузманова, чиято партия ИТН е сред поддръжниците на скенерите, каза, че въвеждането на масово машинно гласуване през 2021 г. е станало веднага и "тогава драми нямаше".

Божидар Божанов от ПП-ДБ изреди редица аргументи срещу скенерите, включително, че няма да могат да поемат дългите български бюлетини, зацапват се от мастилото и произвеждат недействителни гласове и т.н. Станислав Анастасов от ДПС твърдеше, че с представители на други политически сили, в т.ч. ПП-ДБ, са присъствали на презентация на такива устройства и тогава всички подобни притеснения са били адресирани. Той обаче не даде никакви подробности.

На днешното заседание на комисията стана ясно и друго - управляващите са се отказали от създаването на т.нар. преброителни комисии. Идеята беше те да поемат от секционните избирателни комисии броенето на хартиените бюлетини. Причината за отказа са скенерите - след като те ще отчитат бюлетините, както твърдят управляващите, тогава от преброителни комисии няма нужда.

Правната комисия е едва в самото начало на доклада по законопроекта, който е дълъг повече от 100 страници. Разглеждането му ще продължи утре, а най-вероятно и следващата седмица.

Формален отказ

Предложението на ПП-ДБ да се върне практиката, при която се гласува с машини, които разпечатват протокол с резултатите, а секционните избирателни комисии броят контролни разписки от гласовете, беше отхвърлено от правна комисия, която го разгледа по-рано днес. Това стана въпреки проведения снощи протест в защита на машинния вот.

Подкрепа за законопроекта на обединението дадоха неговите депутати, заедно с членовете на комисията от МЕЧ, "Величие" и АПС. Управляващите гласуваха с "против" и "въздържал се", като "Възраждане" също се въздържа, макар че националистите говореха, че искат машинен вот.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Бранимир Балачев изрази виждането на партията - настоящите машини създават проблеми, могат да бъдат манипулирани и трябва да бъдат заменени от скенерите. Балачев призна, че промените се правят в последния момент, но изтъкна, че това не означава, че не трябва да се положат усилия да се направи най-доброто - а според него това са скенерите.

Божидар Божанов от ПП-ДБ му възрази, че ако е имало проблеми с устройствата, причината е, че заради ГЕРБ устройствата трябва да печатат бюлетини с хартия, която ги поврежда. Той беше категоричен, че други проблеми с машините няма, и обвини управляващите, че лъжат избирателите.

Адвокат Валя Гигова представи позицията на Висшия адвокатски съвет - да не се извършват радикални промени в кодекса, да се запази възможността за избор между хартия и машина при гласуване и да се броят разписките, разпечатани от устройствата.

"Сега" припомня основните предложения в големия законопроект на второ четене:

- да се създадат преброителни комисии, отделно от секционните комисии, в които да се извършва броенето на гласовете – подкрепено ПП-ДБ, ИТН, БСП;

- да се окрупнят избирателните секции - една секция да включва до 2000 избиратели, вместо по 1000, както е сега – вносител ИТН;

- избирателните списъци да се съставят на базата на гласувалите на последните избори, като останалите подават заявления, ако искат да бъдат включени (форма на активна регистрация – бел.ред.) - вносител БСП, като срокът, който се дава на ЦИК за това е един месец, плюс още един месец на общинските администрации;

- да се въведат устройства за сканиране на личните документи на избирателите, като данните се подават в електронен списък на гласоподавателите - вносител ПП-ДБ, като срокът за закупуване на машините е една година;

- да се въведе нов метод на гласуване – чрез устройства за сканиране на хартиени бюлетини – вносители ПП-ДБ, ИТН, като се предвидени различни срокове за придобиването им - според обединението това трябва да стане до 1 година от обнародването на закона, а според партията на Слави Трифонов - само за три месеца;

- да се върне гласуването изцяло с машини, като се отпечатва машинен протокол с резултатите и се броят контролните разписки, пуснати от устройствата за всеки подаден глас - вносители ПП-ДБ, "Възраждане";

- да се ограничат избирателните секции в чужбина, като в страните извън ЕС се образуват до 20 избирателни секции – вносител "Възраждане";

- да се разшири съставът на ЦИК – от 15 на 25 членове, като се изберат нови комисари, като всяка парламентарна формация излъчи представители, пропорционално на резултатите си от последните избори – вносител "Възраждане", като това стане в срок от 30 дни след влизането в сила на закона.