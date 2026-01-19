Управляващите разчитат на ЦИК да оправи бъркотията със скенерите

В Изборния кодекс ще се опише най-общо новата технология – оптични устройства за сканиране на бюлетини или скенери, а Централната избирателна комисия (ЦИК) ще опише в методическите си указания към секционните комисии възможните казуси, които може да възникнат с новите машини, и как да реагират изборните чиновници. Такъв е подходът на управляващите с поправките в изборното законодателство, ако се съди по изказванията на техните представители в парламентарната правна комисия. И днес тя продължи да разглежда предложенията за промени в кодекса.

От страна на управляващите говори основно Александър Рашев от ИТН. Той изрази пълна увереност, че със скенерите проблеми няма да има – нито за избирателите, нито за изборната администрация. Той се позова на информация от "минимум 4 американски компании", които доставят подобни машини. Не се разбра кога и пред кого са били представяни тези устройства (от "Възраждане" поискаха да се представят на правната комисия един-два варианта на скенери, но управляващите посрещат това предложение с мълчание – бел.а.).

Рашев твърдеше, че поне неговата партия не е участвала в никакви конкретни разговори за доставка на скенери, а тази работа ще се възложи на правителството, веднъж като се приемат промените в кодекса. Според него Министерският съвет може да намери средства за това, поне за наемане на устройствата, като уточни, че разликата в стойността със сегашните машини "не е голяма". И тук не стана ясно на базата на каква информация се прави сравнението.

Опозицията разкритикува въвеждането на скенерите с мотива, че прекалено се бърза, предвид малкото време до изборите, както и че възникват множество въпроси за евентуални казуси покрай употребата на новите машини. Тук Рашев заяви, че няма нужда всичко да се пише в кодекса, а трябва да се оставят подобни проблеми за изясняване в методическите указания на ЦИК.

Иначе казано, това прехвърля на главата на комисарите разчистването на очертаващата се бъркотия около скенерите. И това при положение, че членовете на ЦИК се оплакаха, че не са били уведомени достатъчно рано, че управляващите готвят такава мащабна промяна.

Програмно изказване

"Хартията победи машините. Машинно гласуване, по начина, по който ПП-ДБ го искаше, няма да има. Ние го отхвърлихме. Няма да има "мадуровки", които да вадят протоколи и тези протоколи да бъдат меродавни." Това обяви депутатът от ГЕРБ-СДс Бранимир Балачев. Прозвуча като програмно изявление за философията на управляващите за промяната в правилата. Според него предлаганите от ИТН сканиращи устройства имат за цел "да се занули недействителният вот". Той успокоително добави, че ако не стигне времето за техническото нововъведение, изборите "ще минат по старите правила". Не стана ясно как ще се случи това.

Заседанието на правната комисия продължава.