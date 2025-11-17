Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 110 000 лв. кеш са открити в арестуван с подкуп митничар в Драгоман

Митничарят е задържан след приемането на подкуп от 1000 лв. от търговец на метали от Китай

17 Ноем. 2025Обновена
Представители на прокуратурата и ГДБОП разказват за ареста на митническите служители
Скрийншот видео
Представители на прокуратурата и ГДБОП разказват за ареста на митническите служители

Митнически инспектор е приел подкуп в Драгоман от търговец на метали от Китай, преработени в Турция, на 13 ноември, съобщи на брифинг в Окръжна прокуратура - София и.ф. окръжен прокурор на София Наталия Николова.

"Търговецът се е явил с цел освобождаване на стоката без митническа проверка, за което е дал около 1000 лева подкуп на митническия инспектор. Целта е била обработката на документите по бърз начин, без забавяне и без извършване на физическа проверка, без извършване на проби на металите, които са превозвани", разказаха на брифинга.

След като търговецът е напуснал митническото бюро, служители на ГДБОП са влезли в митническото бюро и са предприели претърсвания и изземване. Открита е сумата от 960 лв. в предния джоб на панталона на митническия служител и сумата от 500 лева в друг джоб на панталона му. Последвали са 11 претърсвания и изземвания както на служебни помещения, така и на жилища, и на автомобили, както и лични обиски на лица.

В дома на митническия инспектор са открити над 110 000 лева, от които 50 000 евро. При друго претърсване са намерени различни бележки, удостоверяващи стоката, намерени си юбилейни монети, които са иззети. Разпитани са свидетели, включително пред съда. Повдигнато е обвинение за поискан и приет дар, за да пропусне действия по служба - да не извърши митническа проверка и да не направи проби от товара.

Наложена му е мярка "задържане под стража" до довеждането му пред съда. В хода на съдебното производство е приета мярка домашен арест за митническия инспектор, заради влошено състояние на баща му, за когото трябва да се грижи", каза прокурор Николова.

Новата му мярка ще бъде протестирана от прокуратурата с искане той да бъде задържан за постоянно.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

митничар, корупция

Още новини по темата

Мерц призова Зеленски за бързи мерки срещу корупцията
13 Ноем. 2025

Румъния обискира управляващи, генерал и прокурор по дело за корупция
06 Ноем. 2025

Арестуваха служители на "Пътна полиция"

14 Окт. 2025

ДАИ е перпетуум мобиле на българската корупция
02 Окт. 2025

Арестуваните служители от ДАИ изкараха виновни шофьорите и преводачите
30 Септ. 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

Гърция арестува всички митничари на граничен пункт за корупция
06 Юли 2025

Топ банкерът на Словакия е обвинен е корупция
29 Май 2025

Арестуваха асистент на евродепутат от ЕНП

21 Март 2025

Задържаха директор на училище за присвоявания и измами
14 Март 2025

Нов корупционен скандал разтърси Европейския парламент
13 Март 2025

Румъния арестува 20 души за корупция на пристанище Констанца
25 Февр. 2025

В Украйна арестуваха главния психиатър на армията за подкупи
21 Яну. 2025

Босненски министър е арестуван за корупция
26 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън