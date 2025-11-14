Законопроект премахва нотариалната такса при прехвърляне на кола

Предлагаме законопроект, който предвижда премахване на нотариалната такса при прехвърляне на автомобил. Това обяви Йордан Иванов от "Демократи за силна България", депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България", пред журналисти в кулоарите на парламента.

"Това е тема, която касае 300 000 хил. души годишно и коства стотици милиони евро допълнителна административна тежест за бизнеса", каза народният представител.

Той допълни, че това, което предлагат, е да се модернизира начинът на прехвърляне на МПС по европейски модел, защото България е единствена държава, при която за да си прехвърлиш МПС, трябва да минеш през нотариус.

Иванов определи тази такса като "измислена".

Призоваваме МВР и КАТ да се заемат с това и да премахнем нотариалната заверка и хората да мога да си прехвърлят МПС-тата с обикновен писмен договор", каза той.

По думите на депутата законопроектът предвижда да се запази опцията при желание гражданите все пак да използват нотариални услуги.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

В момента за прехвърляне на кола трябва да се сключи договор за покупко-продажба с нотариална заверка на подписите на продавача и купувача. Процедурата изисква лично явяване на двете страни пред нотариус, както и представянето на необходими документи, включително лични карти, талони на автомобила, платени данъци и валидна застраховка "Гражданска отговорност".

През годините идеята за отпадане на натариалната такса при прехвърлянето на коли се повява периодично. Махането й беше заложено дори в няколко правителствени програми като премахване на административната тежест за гражданите. Така или иначе обаче никога не се стигаше до премахването й.

Само преди няколко месеца, през февруари т.г. в Народното събрание се проведе специална дискусия за това дали да отпадне въпросната нотариалната такса.

Тогава се разбра, че според депутати процедурата по нотариална заверка на подписите при прехвърляне на МПС засяга между 250 000 и 400 000 души, а облекчаването ѝ би довело до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, затова е добре да отпадне.

По онова време Висшият адвокатски съвет възрази срещу предложението, като изтъкна, че задачата на нотариалното удостоверяване е най-вече да провери документа за собственост и в момента няма друг орган, който да върши тази работа. Съветът на нотариусите пък обърна внимание, че нотариусът става съдлъжник на продавача на МПС. Има изградена информационна система между КАТ и Нотариалната камара, която предвижда 10 автоматизирани справки в реално време. Нотариалната такса за автомобил е до 100 лв., което не е висока цена, нотариусът дава сигурност, подчертаха тогава нотариусите. По думите им за около минута проверката в системата дава информация за платени данъци, за собственика на автомобила, за митническо ограничение или запор върху автомобила и др. Готови сме да минем към онлайн нотариални заверки.

Представителите на автомобилния бранш обаче обърнаха внимание, че нотариалната заверка е допълнителна тежест за бизнеса. Аавтомобилните превозвачи в България заявиха, че са за отпадането на нотариалната заверка. "Отворете пазара, дайте възможност хората да си прехвърлят колите без нотариална заверка и ако вашата услуга е толкова добра, те сами ще дойдат при вас", обърнаха се те към нотариусите.

От Асоциация на вносителите на автомобили смятат, че предложението е навременна стъпка, защото този въпрос стои отдавна. "Ако се водим страна в ЕС и Шенген, би трябвало европейските практики да вземат превес," смятат вносителите на автомобили.

Правна дирекция в МВР излезе с позиция, че и към настоящия момент вътрешното ведомство и Нотариалната камара извършват изцяло електронен обмен на информация. "Нотариусите при сключването на сделката не правят само нотариална заверка на подписите, те имат съпътстваща дейност – проверяват наличността на публични задължения", обясниха от МВР.