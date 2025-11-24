Законопроект въвежда 5 г. затвор за лъжа пред нотариус

Потвърждаване на неистина или затаяване на истина пред нотариус да стане престъпление и да се наказва като лъжесвидетелстването пред съд – с до 5 години затвор. Това предлага депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България+ Божидар Божанов. Той е внесъл нарочен проект за промени в Наказателния кодекс. За подобна промяна от години настоява и Нотариалната камара.

Сега Божанов обяснява, че целта е да се преодолее важен пропуск. Съгласно действащия чл. 290 НК наказателна отговорност за лъжесвидетелстване носят тези, които дадат неистински показания пред съд или орган на власт. В съдебната практика обаче се приема, че нотариусът не попада в обхвата на тези органи. „Така свидетели, които съзнателно дават неверни показания в рамките на нотариално производство – при ясно установен формален ред, протоколиране и подписване на изявленията – не носят наказателна отговорност, дори когато в резултат на техните показания се съставят актове, с които се засяга чужда собственост или се създава правна несигурност“, заявява вносителят.

И дава пример с обстоятелствените проверки и случаите, които въз основа на неверни показания се стига до отнемане на чужда собственост. „Основен източник на информация относно наличие на придобивна давност са именно свидетелите – чрез тях се установяват фактическата власт за продължителен период от време, при липса на предходен титул за собственост. Нотариусът изгражда вътрешното си убеждение почти изцяло въз основа на тези показания. Когато те са лъжливи, може да бъде съставен нотариален акт, с който се признава право на собственост в полза на лице, което не отговаря на законовите изисквания, което засяга пряко правата на истинския собственик и подкопава доверието в нотариалните актове и гражданския оборот като цяло“, изтъква Божанов.

Той напомня, че не само при обстоятелствените проверки, но и в други нотариални производства законът допуска установяването на факти чрез свидетелски показания – например за характера на даден имот като „семейно жилище“, за началния момент на фактическо завземане на придаваеми по регулация части и др. „Във всички тези хипотези неверните свидетелски показания могат да доведат до порочни актове и до значителни вреди за страните“, пише Божидар Божанов.

"СЕГА" припомня:

Още преди година Нотариалната камара настоя да се въведе наказателна отговорност за свидетелите, по чието лъжесвидетелстване се придобиват недвижими имоти по давност. Това се казваше в становище на камарата. Там се натъртваше, че "с оглед премахване на обществените притеснения за последиците от изтекла придобивна давност в полза на някое претендиращо лице, следва да се предвиди въвеждане на наказателна отговорност на свидетелите по обстоятелствената проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели". Нотариусът издава или не издава нотариалния акт, опирайки се изцяло на свидетелските показания, като за свидетелите към настоящия момент не е предвидена никаква наказателна отговорност в случай на лъжесвидетелстване, посочваха от Камарата.

Оттам твърдяха и, че нотариусът прави своите изводи за владението на недвижимия имот именно от разпита на тримата свидетели, явяващи се пред него. Нотариусите подчертават, че тези свидетели се посочват по указания на собственика, но актът на допускането им до разпит пред нотариус е на „кмета на общината, района или кметството или от определено от него длъжностно лице“.

Според Нотариалната камара следва да се допълнят разпоредбите на Наказателния кодекс със създаването на нов текст, чието систематично място е в глава девета „Документни престъпления“. Нотариусите посочваха и вариант на текста, който да се запише в Наказателния кодекс. Проекторазпоредбата предвиждаше, че „който в качеството си на свидетел пред нотариус или помощник-нотариус устно или писмено съзнателно потвърди неистина или затаи истина в образувано нотариално производство се наказва с до 5 г. затвор.

Според Нотариалната камара, всичко това е от изключителна важност, тъй като годишно в страната се вписват повече от 500 000 акта и нотариусите формират преценката си за наличието на вещни права и взимат решение за издаване или не на акт от представените от страните писмени доказателства, а в примера с обстоятелствената проверка и от свидетелските показания.

Нотариалната камара предложи и двойно увеличаване на срока, след който да може изобщо да има придобиване по давност на имот при т.нар.недобросъвестно владение. Сега този срок е 10 години, а предложението е той да стане 20 години.

Конкретен повод за това предложението и за идеята за наказателна отговорност, станаха извършени обстоятелствени проверки и придобиването на имоти в Пазарджишка област, след които хора се оплакаха, че са агубили собствеността си върху терени. Те установиха, че вече не разполагат със земите си, когато се опитали да ги продадат. Вече има и съдебни решения в полза на гражданите. Бе обявено и че Районна прокуратура-Пазарджик наблюдава две досъдебни производства, по които се извършва разследване във връзка с постъпили сигнали за незаконно придобиване на земеделски земи в землищата на с. Сбор и с. Априлци, обл. Пазарджик. До този момент обаче няма каквато и да е публична информация за някакъв резултат от разследванията.

В някои от случаите оплакванията бяха свързани и с ролята на нотариуси. Тогава от Камарата обясняваха, че нотариусът издава констативен нотариален акт при липса на документи за правото на собственост чрез разпит на 3 свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството по указание на собственика и не е задължително да са съседи на имота.

И по онова време се подчертаваше, че актът за допускане на конкретните свидетели в това нотариално производство, което е и съдебно производство, е на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице и, че нотариусът е изцяло обвързан в своите изводи от изявленията на свидетелите.