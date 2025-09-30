Медия без
Прокуратурата, МВР и ДАНС разследват големи измами с имоти "на зелено"

Пет фирми са дадени за проверка на финансовото разузнаване, НАП, ДНСК, СДВР

Днес, 12:29
Строителството и продажбите на имоти в столицата бележат рекорд след рекорд
Прокуратурата най-сетне се притесни от мащабни измами с договори „на зелено“ в София. При тях обещание за закупуване на апартамент след изграждането му е последвано от едностранно разваляне на споразуменията по начин, по който лицата търпят сериозни имуществени щети. 

„В Софийска районна прокуратура са постъпили няколко сигнала по темата и след проверка от наблюдаващия прокурор достигаме до извода за сериозно безпокойство от наша страна относно тези практики, които по един доста рискован начин подриват стопанската сигурност. И гаранциите на гражданите, че като закупят един апартамент с предварителен договор, той ще им бъде предаден съгласно договора“, обяви на брифинг пред медиите прокурор Николай Николаев, говорител на СРП.

Налице са доказателства за престъпления и затова е образувано досъдебно производство за това, че между 2021 и 2024 г., граждани са били заблуждавани с цел имотна облага. Изискани са документи и са възложени проверки на много институции, каза още Николаев. Измамата била в особено големи размери.

Той посочи, че на Националната агенция за приходите е възложено да прави ревизия на пет дружества, свързани помежду си, както и на няколко физически лица. На Комисията за защита на потребителите е възложено да провери наличието на неравноправни клаузи при сключването на предварителен договор. На Дирекцията за национален строителен контрол е възложено да проверят строителните книжа и да установят етапа, на който е завършен обектът по документи. Държавна агенция „Национална сигурност“ трябва да провери всички транзакции и евентуално да блокират при подозрителни такива.

Разследването е възложено на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От своя страна Делян Динев, началник на сектор „Индустрия и строителство“ от отдел „Икономическа полиция“ към СДВР, обясни, че досъдебното производство е на доста ранен етап, но се работи усилено по установяване на пострадалите от схемата лица. "В хода на разпити и оперативно-издирвателните мероприятия следва да изясним профила на дружествата, които присъстват в получения сигнал, свързаните с тях лица и по възможност да намерим още пострадали. Определено ще обърнем и внимание на механизма на извършване на престъплението и финансовите потоци. При установяване на предварителни такива ще бъдат предприети мерки, заяви Динев.

Действията на прокуратурата идват след като през последните дни излязоха няколко публикации за проблеми с прекратени едностранно предварителни договори в няколко комплекса в София. Десетки хора се оплакват, че са давали пари за жилища в различните етапи, но изненадващо договорите им са прекратени с аргумента, че фирмата не можела да построи жилището и се оттегля от договорните отношения. Вижда се обаче, че сградите са построени, казват част от засегнатите купувачи.

