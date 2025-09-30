Арестуваните служители от ДАИ изкараха виновни шофьорите и преводачите

Софийски градски съд остави в ареста двамата служители на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", поискали и получили подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София. Според съда има опасност Георги Георгиев и Борис Борисов да извършат ново престъпление.

Преди да чуят решението на съда, че остават в ареста, служителите на ДАИ изкараха виновни шофьорите. В съдебната зала един от задържаните служители обясни, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а даиджиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат". Според разказа на служителите на "Автомобилна администрация" шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

"Ние не сме виждали третия свидетел, един от чуждите граждани. Не сме извършили престъпление", каза пред съда Георгиев, цитиран от БТА. В последната си дума той допълни, че не е искал и не получавал подкуп никога. "Шофьорите ни предложиха подкуп, ние го отказахме. Ако това е противозаконно, то ние сме виновни", заяви пред съда и Борисов.

Той допълни, че по време на разпитите самите свидетели са мълчали, а преводачите само са говорели и това е било записвано като свидетелства. Освен това и тримата преводачи на тримата разпитвани са говорели едно и също. Борисов попита риторично защо шофьорите не са подали същия ден или на следващия. Той добави, че самите даиджии не са подали сигнал, че са им предлагали подкуп, понеже са били наясно кои са тези шофьори и чия техника превозват и не са искали да си създадат проблеми.

Съдът обаче посочи, че може да се направи обоснован извод, че и двамата обвиняеми са участвали в престъплението. Също така те все още са на работа и имат достъп до структурите на ИААА, което означава, че могат да извършат друго престъпление. В мотивите си съдът посочи и силното медийно и обществено мнение по случая.

Според прокурор Елена Зиновиева, ако на Георгиев бъде постановена по-лека мярка за неотклонение, има опасност да извърши друго престъпление. Освен това неговото деяние е с висока степен на обществена опасност. Относно Борисов, прокурорът каза, че единият от шофьорите е свидетелствал, че обвиняемият го е насочил към банкомат, откъдето да изтегли пари, които да му даде. В противен случай е щял да го глоби.

Прокурор Зиновиева посочи, че има опасност Борисов също да извърши друго престъпление, както и че престъплението е с висока степен на обществена опасност, тъй като е извършено с много усилия от негова страна. Тя поиска Борисов и Георгиев за останат за постоянно в ареста, тъй като има и обосновано предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени.

Според адвокат Ивайло Йорданов по делото няма данни да е имало проблем с тахо шайбите на някой от камионите. Следователно нямало за какво да се налага глоба на шофьорите и логично няма за какво да се поиска подкуп. Той допълни, че това производство е поредната илюстрация как някои прокурори искат мярка "задържане под стража". Адвокат Йорданов каза също, че няма причина двамата да се укрият, тъй като имат постоянна работа и адрес. Нямало и опасност да извършат друго престъпление, тъй като са с чисто съдебно минало.

Адвокат Йорданов коментира и изказването на министър Караджов, че двамата служители са уволнени, като каза, че това отново обслужва обществения интерес, тъй като процедурата по уволнение на държавен служител трае около месец. Обвинението е превишено и скалъпено, каза адвокатът.

Началници в агенция "Автомобилна администрация" са натискали подчинените си да събират рушвети. Това пък разкри по-рано пред БНТ министърът на транспорта Гроздан Караджов. Той бе поканен да коментира скандалния случай отпреди няколко дни, при който двама служители на агенция, известна още като ДАИ, бяха задържани заради поискан подкуп от водачи на камиони, превозвали техниката за концерта на Роби Уилямс в София.

Караджов определи случая като "срам и позор", но посочи, че статистиката и повтарящите се сигнали говорят за системна корупция в тази агенция. "За последните 8 месеца полагаме усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за агенцията, но и за цялото общество. Проверяваме всеки сигнал за подобни корупционни действия", каза Караджов.

За този период са уволнени 7 души, за които е имало сигнали, че взимат някакъв рекет. Те обаче не са дадени на съд, защото хората, които са подали сигналите, не са пожелали да ги подпишат.

Единствено последната преписка е с подписи на служители на ДАИ, които са посочили, че са били натискани от свои началници да събират пари, разказа министър Караджов. Той увери, че до дни ще бъдат дадени на прокурор или ГДБОП и обеща повече информация по случая.

По-късно днес и премиерът Росен Желязков коментира случаите на корупция в ДАИ. „Правителството има волята веднага да се реагира и съдейства по правоприлагането с необходимия ресурс. Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и е крайно време вече да се случи“, каза Желязков пред журналисти.

В момента контролът на движението на пътните превозни средства се осъществява от Пътна полиция (т.нар. КАТ) и Държавна агенция „Автомобилна администрация“. Втората следи за камионите и автобусите.

Транспортният министър Гроздан Караджов отрече да е имало опит за прикриване на случая с поискан рекет от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс. "Сигналът е бил подаден от организаторите на концерта в четвъртък и още същия ден СДВР се свързаха с нас. Разпоредихме при пълна секретност да се съдейства и даде информация. На следващия ден, когато бяха на смяна двамата служители, те бяха прибрани от органите на МВР. Точно заради това съдействие и синхрон бяха хванати и огромните суми и другите доказателства в домовете им", каза Караджов.

Той отрече да има чадър над рекета. "Няма да ги оставим на мира. Седем до момента са уволнени, ако трябва 77 ще си тръгнат, но ще прочистим системата", обяви Караджов.

За въпросните двама служители, арестувани за рекета на петима шофьори на камиони от екипа на Роби Уилямс, до момента няма установени нарушения, нито сигнали, заяви пред бТВ Владимир Колев, главен директор на агенция "Автомобилна администрация". Колев обаче дописна, че откритите 40 000 евро и 5 000 лева в домовете им са именно от събрани подкупи. Двама инспектори работят в агенцията от 2012 г. Общо 125 са служителите на ДАИ, които инспектират превозните средства по пътищата в страната, обяви Колев.

Междувременно Ивайло Мирчев от "Да, България" обяви, че внася предложение за промени в Закона за автомобилните превози, с което всички служители на ДАИ да бъдат задължени да носят боди камери.