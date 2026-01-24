Медия без
Роби Уилямс изпревари "Бийтълс" с най-много албуми, оглавили класациите

24 Яну. 2026
Роби Уилямс в София
FEST TEAM
Роби Уилямс в София

Поп певецът Роби Уилямс стана изпълнителят с най-много албуми, достигали до първо място в британската класация, като успя да изпревари легендарната група "Бийтълс" с успеха на новата си продукция Britpop. Това предаде АФП, цитирайки официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

"Той е единственият!" (He's the one!), казаха от Official Charts, като направиха препратка към известната песен She's the One на бившия лидер на Take That.

От успеха на първия си солов албум Life Thru A Lens, излязъл през 1997 г., Роби Уилямс има 16 дългосвирещи записа начело на класацията. Последният, озаглавен Britpop, излезе на 16 януари, а Роби Уилямс го описа като албума, който е искал да напише и издаде, след като напусна Take That през 1995 г.

"Поздравления, Роби!", коментира Мартин Талбът, генерален директор на Official Charts. "Дори и 16-годишният младеж от Стоук он Трент, който беше сигурен в себе си, никога не би повярвал, че това е възможно, когато се присъедини към Take That през 1990 г. И все пак, ето го на върха на света - артистът с най-много продадени албуми във Великобритания за всички времена.

Освен "Бийтълс" (с 15 албума, застанали на върха), Роби Уилямс изпревари "Ролинг стоунс" (с 14 албума), Тейлър Суифт (също с 14) и Елвис Пресли (с 13 албума) в тази класация. Сред 16-те плочи на Уилямс, които са оглавявали класациите, три са компилации, а една – Better Man от 2025 г., е саундтрак към едноименния филм, вдъхновен от живота на певеца, пресъздаден от шимпанзе, отбелязва АФП.

Само един от студийните му албуми не е достигнал първото място - Reality Killed The Video Star, издаден през 2009 г. Той стигна до втора позиция в британския чарт. За 35-годишната си кариера Роби Уилямс е продал над 80 милиона албума в целия свят, припомня АФП, като 20 милиона са продадените копия само в родината му.

В края на септември м.г. британският певец изнесе концерт на стадион "Васил Левски" в София. 

Ключови думи:

Роби Уилямс

