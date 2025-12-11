Съд освободи обвинените за подкуп от шофьорите на Роби Уилямс

Съдът пусна под парични гаранции задържаните през септември т.г. инспектори от ДАИ - Георги Георгиев и Борис Борисов, обвинени от прокуратурата за това, че са поискали подкупи от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София, съобщава Би Ти Ви.



В съдебната зала от прокуратурата поискаха постоянен арест за двамата мъже с мотива, че има достатъчно доказателства за извършеното от тях престъпление, има и записи от камери, на които се вижда как шофьорите теглят поисканите за подкуп пари.



Защитата настоя за по-лека мярка, тъй като мъжете са отстранени от длъжност и няма опасност да извършат престъпление.



В крайна сметка съдът пусна под парична гаранция от 5 000 лв и 3 000 лв двамата мъже. Сумите са в зависимост от доходите на семействата им.



Георги Георгиев и Борис Борисов бяха арестувани на 26 септември т.г., когато според прокуратурата са поискали подкуп от трима от шофьорите на на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София и дори ги придружили до най-близкия банкомат, за да изтеглят пари.

Самите служители пък твърдят, че виновни са шофьорите. Един от задържаните служители твърдеше, че тримата шофьори са направили няколко нарушения, а даиджиите са им казали, че "този път ще направят компромис и ще ги пуснат". Според разказа на служителите на "Автомобилна администрация" шофьорите искали да им дадат подкуп, но те отказали, а после явно в яда си са пуснали сигнал за поискан подкуп, което не било вярно.

"Ние не сме виждали третия свидетел, един от чуждите граждани. Не сме извършили престъпление", каза преди време в едно от съдебните заседания по мерките Георгиев, цитиран от БТА. "Шофьорите ни предложиха подкуп, ние го отказахме. Ако това е противозаконно, то ние сме виновни", твърдеше пред съда и Борисов.

Двамата твърдят и, че по време на разпитите самите свидетели са мълчали, а преводачите само са говорели и това е било записвано като свидетелства. Освен това и тримата преводачи на тримата разпитвани били говорели едно и също. Самите даиджии не са подали сигнал, че са им предлагали подкуп, понеже са били наясно кои са тези шофьори и чия техника превозват и не са искали да си създадат проблеми.

Според адвокатите на обвинените служители на ДАИ, по делото няма данни да е имало проблем с тахо шайбите на някой от камионите. Следователно нямало за какво да се налага глоба на шофьорите и логично няма за какво да се поиска подкуп.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов обаче определи случая като "срам и позор" и посочи, че статистиката и повтарящите се сигнали говорят за системна корупция в тази агенция. "За последните 8 месеца полагаме усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за агенцията, но и за цялото общество. Проверяваме всеки сигнал за подобни корупционни действия", каза преди време Караджов. Той разказа, че сигналът е бил подаден от организаторите на концерта и още същия ден СДВР са се свързали с министерството. "Разпоредихме при пълна секретност да се съдейства и даде информация. На следващия ден, когато бяха на смяна двамата служители, те бяха прибрани от органите на МВР. Точно заради това съдействие и синхрон бяха хванати и огромните суми и другите доказателства в домовете им", разказа след ареста Караджов.