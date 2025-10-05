Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Роби Уилямс няма да пее в Истанбул от съображения за сигурност

Концертът на звездата, насрочен за 7 октомври, е отменен от градските власти

Днес, 09:17
Кадър от концерта на Роби в Манчестър през юни.
Фейсбук/Robbie Williams
Кадър от концерта на Роби в Манчестър през юни.

Британската звезда Роби Уилямс беше принуден да отмени последното шоу от своето Britpop турне "в интерес на обществената безопасност".

51-годишният Уилямс трябваше да изнесе концерт в квартал "Атакьой" в европейската част на Истанбул, Турция, във вторник, 7 октомври. Снощи обаче публикува в Instagram съобщение към феновете, че изключително съжалява, но трябва да отмени концерта, съобщиха различни световни медии.

"Градските власти отмениха шоуто в интерес на обществената безопасност. Последното нещо, което бих искал да направя, е да застраша безопасността на моите фенове", обяви Роби Уилямс. Той признава, че е бил много развълнуван, че за първи път е щял да пее в Истанбул, и градът нарочно е бил избран за последно шоу от Britpop турнето му.

"Да завърша тази епична серия от концерти пред турските си фенове беше моя мечта, като се имат предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна. Към всички в Истанбул, които искаха да се присъединят към 1,2 милиона души, споделили с нас това феноменално турне тази година, изразявам най-дълбокото си съжаление. Толкова очаквахме този концерт, но решението за отмяната му беше извън нашия контрол", обясни Уилямс.

Според The Sun концертът е бил отменен заради страхове от заплахи в Турция, свързани с подкрепата на изпълнителя за Израел, където той е изнасял концерти в миналото.

Уилямс е женен за Айда Фийлд Уилямс, родена в Турция жена с майка еврейка.

Певецът се изправи срещу вълна от критики в социалните мрежи с обвинения, че е "ционист", пише и "Turkiye today". Преди време на концерт Роби е казвал, че съпругата му е еврейка, затова децата им се възпитават като евреи и той поддържа някои семейни традиции от уважение към тяхното наследство.

"Възпитавам децата си като евреи и съм благодарен на еврейския народ", заяви Уилямс през 2023 г. по време на концерт в Тел Авив. Той също има татуировка на китката с еврейската дума за щастие.

Турнето на звездата започна през май. Той имаше концерти в Лондон, Амстердам, Берлин, Хелзинки и Атина. На 28 септември беше и в София.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Роби Уилямс

Още новини по темата

Роби Уилямс идва и в Сатирата
01 Окт. 2025

Арестуваните служители от ДАИ изкараха виновни шофьорите и преводачите
30 Септ. 2025

Подкупът от екипа на Роби Уилямс е искан с "Гугъл транслейт"
29 Септ. 2025

Роби Уилямс е кралят на бритпопа и го доказа в София
29 Септ. 2025

Глухи фенове ще „слушат“ рок с кожата си в Пловдив и София
10 Юли 2025

Дара бе избрана да подгрява Роби Уилямс в София
13 Март 2025

Роби Уилямс ще разтърси София догодина
18 Дек. 2024

Нови двама квалификанти във II кръг изравниха рекорда в "Крусибъл"
25 Апр. 2024

Роби Уилямс стана президент на английски футболен клуб
28 Яну. 2024

Роби Уилямс разкрива пороците си в документален филм
03 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар