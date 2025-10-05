Роби Уилямс няма да пее в Истанбул от съображения за сигурност

Британската звезда Роби Уилямс беше принуден да отмени последното шоу от своето Britpop турне "в интерес на обществената безопасност".

51-годишният Уилямс трябваше да изнесе концерт в квартал "Атакьой" в европейската част на Истанбул, Турция, във вторник, 7 октомври. Снощи обаче публикува в Instagram съобщение към феновете, че изключително съжалява, но трябва да отмени концерта, съобщиха различни световни медии.

"Градските власти отмениха шоуто в интерес на обществената безопасност. Последното нещо, което бих искал да направя, е да застраша безопасността на моите фенове", обяви Роби Уилямс. Той признава, че е бил много развълнуван, че за първи път е щял да пее в Истанбул, и градът нарочно е бил избран за последно шоу от Britpop турнето му.

"Да завърша тази епична серия от концерти пред турските си фенове беше моя мечта, като се имат предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна. Към всички в Истанбул, които искаха да се присъединят към 1,2 милиона души, споделили с нас това феноменално турне тази година, изразявам най-дълбокото си съжаление. Толкова очаквахме този концерт, но решението за отмяната му беше извън нашия контрол", обясни Уилямс.

Според The Sun концертът е бил отменен заради страхове от заплахи в Турция, свързани с подкрепата на изпълнителя за Израел, където той е изнасял концерти в миналото.

Уилямс е женен за Айда Фийлд Уилямс, родена в Турция жена с майка еврейка.

Певецът се изправи срещу вълна от критики в социалните мрежи с обвинения, че е "ционист", пише и "Turkiye today". Преди време на концерт Роби е казвал, че съпругата му е еврейка, затова децата им се възпитават като евреи и той поддържа някои семейни традиции от уважение към тяхното наследство.

"Възпитавам децата си като евреи и съм благодарен на еврейския народ", заяви Уилямс през 2023 г. по време на концерт в Тел Авив. Той също има татуировка на китката с еврейската дума за щастие.

Турнето на звездата започна през май. Той имаше концерти в Лондон, Амстердам, Берлин, Хелзинки и Атина. На 28 септември беше и в София.