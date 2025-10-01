Четирима висши служители на автомобилната администрация са уволнени

Четирима служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА) бяха освободени днес от транспортния министър Гроздан Караджов, съобщи БНР . Това са директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция“, началникът на областен отдел "Автомобилна администрация“ - София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят злоупотреби.

"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал", заявил е Караджов, цитиран от пресцентъра си.

В агенцията се въвеждат нови правила - боди камери за всички инспектори на пътя, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми. По думите на Караджов, неправителствената организация "Прозрачност без граници" е била поканена да извърши независим външен одит на ИААА в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в администрацията, подадени през тази година.

ДАИ незабавно да се закрие. Около тази идея пък се обединиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и на ДПС-Ново начало Делян Пеевски по повод предложението на ПП-ДБ да се сложат боди камери на служителите на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заради скандала с подкупите от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София. Към идеята се присъедини и БСП. От столетницата заговориха за създаване на един контролен орган за движение по пътищата.

Според водача на герберите Бойко Борисов една част от функциите на ДАИ може да се поеме от КАТ, а другата - от тол системата. "Превишена скорост - тол системата, тирове - тол системата. Всичко - тол системата! И накрая на тол системата трябва да има един катаджия да ги отведе да си платят глобите", каза Борисов.

А идеята за полицейските боди камери, Борисов коментира с ирония: "И бодита да им сложат, и комбинезон - все тая".

В същия тон се изказа и лидерът на ДПС-Ново Начало Делян Пеевски. "Подкрепям г-н Борисов, разговаряхме сутринта - да ги закрием направо", каза той.

Председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира, че ако трябва да се правят промени в ДАИ, то те трябва да бъдат обмислени на базата на това какви са реалните функции на ДАИ, а не на базата на това, че "някой се е изложил пред чужденците".

"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ. Чудя се кой трябва да дойде, за да закрием прокуратурата", попита Василев.

Депутатът от БСП и председател на Комисията по транспорт Кирил Добрев каза, че идеята за закриване на ДАИ не е нова и е обсъждана във връзка с наскоро приетите промени в Закона за движение по пътищата. ''Не е нормално един товарен автомобил да бъде спиран от четири различни контролни органа. КАТ, ДАИ и тол системата могат да бъдат обединени, така че да се издава само един фиш. Това вече е обсъдено с премиера и министъра на транспорта. Очаквам концепцията на Министерски съвет, за да може да я разгледаме в комисия'', каза Добрев.