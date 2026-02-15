Медия без
Новите влакове тръгват през април

Днес, 10:33
Министерство на транспорта и съобщенията

Новите влакове ще започнат да се движат от април, заяви вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов. 
"До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната", посочи той. Пълното обновяване, включващо общо 60 нови състава, се очаква да приключи до юни 2027 г.

Министърът подчерта, че за да бъдат влаковете точни и бързи, трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа. Според неговите прогнози тези дейности ще завършат през 2029 г.

Караджов очерта хроничното недофинансиране на сектора. Той представи графики, според които субсидията в България в момента е между 5 и 6 евро на влак-километър, докато в Австрия тя е 16,7 евро.

"Реформата, която започнахме с подписването на новите договори за обществена услуга, предвижда субсидията да нарасне до 9 евро през 2027 г. - това е увеличение с 50%", обясни той. 

Относно цените на билетите, Караджов увери, че контролът остава в министерството. "Цената на билетчето няма да се вдига рязко. Министърът е този, който има последната дума", допълни той в ефира на NOVA.
 

