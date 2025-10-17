Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Основните грешки на шофьорите при сезонна смяна на гуми

Водачите ги допускат от незнание или невнимание, когато решат сами да извършат процедурата

Днес, 10:48
Смяната на автомобилни гуми в домашни условия не е невъзможна, но трябва да се спазват някои важни условия.
Смяната на автомобилни гуми в домашни условия не е невъзможна, но трябва да се спазват някои важни условия.

Времето за смяна на летните гуми със зимни настъпи. Много шофьори обаче допускат грешки при тази наглед проста процедура и това може да окаже сериозно влияние върху работата на самия автомобил, но съща така и на безопасността при движение. Става въпрос за онези собственици на автомобили, които не използват услугите на специализирани сервизи и предпочитат сами да сменят гумите, които са монтирани предварително на джанти и стоят в мазето. 

 

Неспазване на маркировката

Шарките на протектора на гумите са няколко вида и почти всички от тях трябва да бъдат монтирани в строго определено положение. При асиметрична шарка на протектора потърсете маркировките "Отвътре" и "Отвън" на страничната стена - те указват коя страна на гумата трябва да бъде ориентирана върху самата джанта.

Гумите с протектор тип рибена кост се монтират според надписа "Въртене" и стрелката, която показва посоката на въртене на колелото. Когато сглобявате такъв комплект, получавате две десни джанти  и две за монтаж от лявата страна на автомобила.

 

Монтаж на небалансирани гуми

Необходимо е да балансирате целия комплект преди всеки сезон, дори ако съхранявате гумите монтирани на джанти. Докато са били сложени на колата през предходния зимен сезон те са били подложени на естествено износване. Освен това много често балансиращите тежести често излитат от колелата (най-често при пропадане в дупка на пътя).

В резултат на това има дисбаланс, който намалява експлоатационния живот на елементите на шасито на автомобила и самите гуми и създава дискомфорт при шофиране.

 

Нарушаване на правилата за безопасност

Когато сменяте колелата сами, трябва да обърнете внимание преди всичко на наличието на надежден крик, както и равна и просторна зона за работа. Важно е да се отбележи, че криковете от стандартния набор инструменти не са надеждни (те са за аварийни ситуации, а не за продължителна работа по колата) и всяко небрежно движение може да доведе до падане на автомобила. Ето защо трябва да ги използвате с повишено внимание, особено при големи и тежки автомобили.

Също така, една от най-честите грешки е при завинтване на болтовете на джантите. Ситуацията е тривиална, но много опасна - джанта, която е затегнато набързо, може да се развие директно по време на шофиране, което представлява огромна опасност не само за вас, но и за другите.

Не е за препоръчване и презатягане на болтовете. Презатегнатите болтове или гайки може да се превърнат в неприятна изненада при следващата смяна - когато осъзнаете, че при експлоатацията те са се вкиснали и е невъзможно да ги развиете със стандартните инструменти.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

автомобили, автомобилни гуми

Още новини по темата

Европа откри как да убие дизела, без да го забрани
20 Окт. 2025

Топ 10 причини за висок разход на гориво
17 Окт. 2025

Фирмите продават повече коли от всякога, но правят по-малко пари
04 Окт. 2025

Тайните функции на ключа за кола
19 Септ. 2025

Съдбата на европейската автомобилна индустрия е заложена на карта
11 Септ. 2025

Митове, в които шофьорите погрешно вярват
09 Септ. 2025

Какво трябва да се провери, преди да се купи кола на старо
04 Септ. 2025

Ето ги най-калпавите двигатели с вътрешно горене
29 Авг. 2025

8 изчезващи детайла в новите коли
25 Авг. 2025

Грешките, които унищожават автомобилните гуми през лятото
22 Авг. 2025

МВР купува стотици коли и мотори с парите от глоби
20 Авг. 2025

7 смъртоносни повреди по автомобилите
15 Авг. 2025

Защо колата започва да харчи повече
15 Авг. 2025

Петте най-популярни измами в автосервизите

11 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ АВТОМОБИЛИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте