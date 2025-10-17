Основните грешки на шофьорите при сезонна смяна на гуми

Смяната на автомобилни гуми в домашни условия не е невъзможна, но трябва да се спазват някои важни условия.

Времето за смяна на летните гуми със зимни настъпи. Много шофьори обаче допускат грешки при тази наглед проста процедура и това може да окаже сериозно влияние върху работата на самия автомобил, но съща така и на безопасността при движение. Става въпрос за онези собственици на автомобили, които не използват услугите на специализирани сервизи и предпочитат сами да сменят гумите, които са монтирани предварително на джанти и стоят в мазето.

Неспазване на маркировката

Шарките на протектора на гумите са няколко вида и почти всички от тях трябва да бъдат монтирани в строго определено положение. При асиметрична шарка на протектора потърсете маркировките "Отвътре" и "Отвън" на страничната стена - те указват коя страна на гумата трябва да бъде ориентирана върху самата джанта.

Гумите с протектор тип рибена кост се монтират според надписа "Въртене" и стрелката, която показва посоката на въртене на колелото. Когато сглобявате такъв комплект, получавате две десни джанти и две за монтаж от лявата страна на автомобила.

Монтаж на небалансирани гуми

Необходимо е да балансирате целия комплект преди всеки сезон, дори ако съхранявате гумите монтирани на джанти. Докато са били сложени на колата през предходния зимен сезон те са били подложени на естествено износване. Освен това много често балансиращите тежести често излитат от колелата (най-често при пропадане в дупка на пътя).

В резултат на това има дисбаланс, който намалява експлоатационния живот на елементите на шасито на автомобила и самите гуми и създава дискомфорт при шофиране.

Нарушаване на правилата за безопасност

Когато сменяте колелата сами, трябва да обърнете внимание преди всичко на наличието на надежден крик, както и равна и просторна зона за работа. Важно е да се отбележи, че криковете от стандартния набор инструменти не са надеждни (те са за аварийни ситуации, а не за продължителна работа по колата) и всяко небрежно движение може да доведе до падане на автомобила. Ето защо трябва да ги използвате с повишено внимание, особено при големи и тежки автомобили.

Също така, една от най-честите грешки е при завинтване на болтовете на джантите. Ситуацията е тривиална, но много опасна - джанта, която е затегнато набързо, може да се развие директно по време на шофиране, което представлява огромна опасност не само за вас, но и за другите.

Не е за препоръчване и презатягане на болтовете. Презатегнатите болтове или гайки може да се превърнат в неприятна изненада при следващата смяна - когато осъзнаете, че при експлоатацията те са се вкиснали и е невъзможно да ги развиете със стандартните инструменти.