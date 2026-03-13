EREV колите са решението за дълъг пробег с едно зареждане

Автомобилният пазар е на кръстопът. От една страна, производителите инвестират милиарди в електромобили, а от друга - повечето шофьори остават скептични към тези коли заради ограничения пробег и недостатъчна инфраструктура за зареждане.

Производителите удвояват усилия, за да намерят най-сетне златна среда, която хем да отговаря на стандартите за вредни емисии, хем да елиминира най-големите недостатъци на електрическите превозни средства. И се появяват технологии, съчетаващи двата свята.

Като че най-обещаващата е EREV (Extended Range Electric Vehicle) - електромобили, оборудвани с двигател с вътрешно горене (ДВГ), който действа като генератор на ток. EREV колите стават все по-популярни. Те, макар и задвижвани изключително от електромотори, имат малък ДВГ, който при необходимост генерира ток в батерията. В резултат някои модели предлагат пробег до 1600 км, от които около 160-320 км може да се изминат напълно без излъчване на вредни емисии в околната среда.

В Китай са продадени 2.4 млн. EREV автомобила

Много добър пример за потенциала на технологията е китайският пазар. През 2025 г. там са продадени почти 2.4 млн. EREV автомобила, а пазарният дял на този тип задвижване се увеличи от 0.5% през 2021 г. до 4.8% през 2025 г. В момента клиентите може да избират от над 70 различни модела.

Според анализаторите успехът в Китай не е случаен. В големите коли новото задвижване има най-голям смисъл - по-лесно е да се монтират както батерията, така и ДВГ генераторът. Благодарение на това от двете задвижвания са взети най-големите предимства.

Америка се готви за новата технология.

Всичко показва, че следващият пазар, който автомобилите с EREV може да завладеят, е САЩ. Изследванията на глобалния консултант по управлението McKinsey показват, че 15-20% от купувачите на нови автомобили в Щатите биха обмислили да закупят такава кола.

Някои марки вече се подготвят за премиерата на американския пазар. Scout Motors, която беше създадена от Volkswagen Group, показа пикап Terra и Traveler SUV, които ще бъдат налични както като електрически, така и като EREV.

EREV в Европа все още са в зародиш

В Европа технологията EREV все още е в начален етап. Един от малкото производители, които са я изпробвали на пазара на Стария континент, беше Mazda, с MX-30 R-EV, но моделът беше изтеглен от пазара в началото на 2026 г. Nissan също предлага този тип задвижване, като го нарича e-Power.

В момента в Европа се предлагат само няколко EREV автомобила - основно китайски модели, като Voyah Free или Leapmotor C10. Въпреки това, ситуацията може да се промени през следващите години, тъй като BMW, Volvo, Lotus, Xpeng и Volkswagen също обмислят въвеждането на това задвижване. Според прогнозите на Центъра за автомобилен мениджмънт, EREV автомобилите може да спечелят 5-10% от пазара в Европа през следващото десетилетие.

EREV са идеални за противниците на електричеството

Една от най-силните страни на тази технология е, че тя решава проблема с ограничената инфраструктура за зареждане. Колата винаги работи на електричество, но когато батерията свърши, ДВГ произвежда електричество автономно. Това е особено важно за шофьори, които нямат зарядно у дома или на работа, често пътуват на дълги разстояния или живеят в региони с ограничена зарядна инфраструктура.

И все пак, не вссички са убедени, че EREV е бъдещето на автоиндустрията. Лобистката организация Transport & Environment, например има визия за автомоиндустрия, произвеждаща само електромобили и смята, че EREV може да е само временно решение. Разбира се, заради консумацията на класическо гориво. Според анализ на 20 популярни модела от Китай, средният електрически пробег на EREV кола е около 185 км, а след като бъде надвишен, се изразходват средно 6.4 литра гориво на 100 км, което е подобно на класическите хибриди.

Има и анализатори, които прогнозират, че електромобилиге ще достигнат по-късно през това десетилетие пробег от 600-1000 км и възможност за зареждане за около 10 минути. Ако това стане, предимството на EREV и PHEV (Plug-in хибридните електрически автомобили) ще започне да намалява.