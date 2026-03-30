Volvo и Volkswagen се оказаха най-ненадеждните коли

Volkswagen е на последно място, Volvo - на предпоследно, а Lexus и Buick са най-добрите. Това показва последното американско изследване J.D. Power, което измерва надеждността на автомобилите след 3 години употреба. Интересна тенденция е, че основен проблем вече не е механиката, а софтуерът и електрониката.

Тазгодишното проучване обхваща модели, излезли през 2023 г., и е базирано на анкети, попълнени от над 33 000 собственици на коли. Анализаторите на J.D. Power са разгледали 184 конкретни категории проблеми в девет области – от климатик и задвижваща система до мултимедийни системи. Средната стойност (общо проблеми/100 броя автомобили) тази година се оказа най-лошата след промяната в метода на проучването, въведена през 2022 г.

Volkswagen и Volvo изненадващо се оказаха на дъното

Volkswagen завършва последна класацията с 301 проблема на 100 автомобила. Volvo на предпоследно място с резултат 296/100.

Същевременно за японската Lexus, която е първа за четвърта поредна година, са докладвани средно 151 проблема на 100 автомобила. Нейната компания майка - Toyota всъщност взима най-много първи места в отделните сегменти с общо 8, като сред наградените са Toyota Corolla, Camry, Tacoma и 4Runner, както и Lexus IS, UX и GX.

Втора в общата класация е американската Buick е с резултат 160, а призовата тройка допълва MINI със 168.

Land Rover (274) и Jeep (267) също са на дъното, но най-изненадващо е представянето на Volkswagen и Volvo, тъй като автомобилите на двете марки имат репутация, особено в Европа, на надеждни и качествено изработени.

Mercedes също имаше проблеми с 235, а Audi записа 244. Tesla се появи в данните с резултат 226, но не отговаряше на критериите на J.D. Power за официално класиране.

Най-много са софтуерните проблеми

Категорията мултимедийни системи събра на много оплаквания – 56.7 на 100 превозни средства. Втората категория, свързана с каросерията, има само 27.5. Четири от петте най-често докладвани единични проблема са пряко свързани със свързаността на смартфоните.

За трети пореден път най-голямото раздразнение за собствениците е интеграцията на Android Auto и Apple CarPlay, която сама по себе си носи 8.9 проблема на 100 коли. Bluetooth генерира 5.5, безжичните зарядни устройства - 5.1, а свързаността с приложенията на производителя – 4.7. Заедно тези четири позиции дават 24.2, което е почти половината от всички мултимедийни проблеми.

40% от анкетираните собственици са получили софтуерна актуализация за автомобила си през последната година. Само 27% от тях обаче забелязват подобрение, докато 58% не са усетили никаква разлика. Повече от половината от тези актуализации се влезли безжично, чрез OTA (Over-The-Air).

J.D. Power обаче отбелязва, че автомобилите след актуализации с OTA генерират с 2.5 повече проблеми на 100, спрямо другите видове обновявания. Всъщност актуализациите се превърнаха в начин да се заобиколи посещението на официалния сайт на производителя, но вместо да решават проблеми, в някои случаи създават нови.

Премиум марките са по-лоши от масовите

Премиум производителите са влошили резултатите си с 8 пункта на годишна база и са постигнали средно 217 проблема на 100 автомобила. Това е с 17 повече от популярните марки. В 7 от 9-те изследвани категории, премиум марките изостават от по-евтините конкуренти, особено ясно по отношение на бордови функции, дисплеи и шофьорско изживяване. Те са по-добри от масовите марки само по отношение на задвижването и седалките.

Защо се случва това? Отчасти се дължи на факта, че премиум колите имат повече дигитални функции, което означава повече потенциални източници на разочарование. Освен това собствениците на по-скъпи автомобили имат по-големи очаквания относно надеждността на тези системи.

Изследването също така показва разлики, в зависимост от типа диск. Plug-in хибридите се представиха най-зле – 281 проблема на 100 автомобила. Напълно електрическите автомобили са с 237, класическите хибриди - с 213, а автомобилите с бензинов двигател - със 198.

Това не означава, че електрическите и хибридните машини се повреждат по-често в механичен смисъл. Изследването обхваща всички докладвани проблеми, включително експлоатация, свързаност и поведение на софтуера, а електрифицираните автомобили просто имат повече дигитални системи, които могат да генерират отчети.