Новият Volkswagen T-Roc: по-голям и само хибриден

Седем години след пускането си на пазара Volkswagen T-Roc се променя напълно - компактният кросоувър на германската компания, който е много популярен в Европа, е напълно ревизиран, като продажбите на второто му поколение ще стартират в началото на 2026 г. Първоначално моделът ще се предлага с меки хибридни двигатели, а по-късно ще получи и пълни хибриди.

Дължината на автомобила нараства със 130 мм - от 4240 на 4370 мм. Междуосието също се увеличава малко (разстоянието между центровете на колелата показва +30 мм) и значително се подобрява коефициентът на аеродинамично проникване, който варира от 0,34 на 0,29 (с предимства в разхода при средни и високи скорости).

Пропорциите на автомобила са преработени, като кабината е малко по-назад, а задното стъкло е по-наклонено за по-голяма инерция. Както при всички най-нови Volkswagen, предната част включва лента от светодиоди, която свързва фаровете (изцяло LED или LED матрица, с променлив светлинен лъч в зависимост от наличието на други превозни средства). По-надолу решетката се простира от единия край на бронята до другия, интегрирайки някои от сензорите за системите за подпомагане на водача. Също така отзад лента от светодиоди свързва фаровете в центъра със светещото лого на Volkswagen.

Кабината на новия T-Roc е с модерен външен вид и е доста ефирна. Материалите, използвани за покриване на горната част на арматурното табло и вратите, са по-изискани от миналото и има стилови елементи като "скрито" околно осветление под панелите на вратите. Наличието на отделения за съхранение е добро, особено в централния тунел, където вече не намираме скоростния лост (селекторът на предавките напред и назад е преместен зад волана), а две плочи за безжично зареждане за смартфони.

По-назад мултифункционалният ротор за избор на режими на шофиране и регулиране на силата на звука и голямо отделение с практични разделители под подлакътника. Мястото за краката

е достатъчно и за хора с височина над 180 см.

Багажникът на меките хибридни версии е с капацитет от 465 литра - с 20 повече от преди. Това изглежда достатъчно, но подобрението не е толкова очевидно, като се има предвид рязкото увеличение на дължината на автомобила. Отделението е добре използваемо, а дъното може да бъде разположено на две различни височини.

Стандартно във всички версии, 10-инчовото цифрово табло е богато на информация и лесно се персонализира с помощта на бутоните на спиците на волана. Мултимедийната система има ясно дефиниран дисплей (10-инчов или 12,9-инчов в зависимост от нивото на оборудване), който реагира бързо на команди. По-надолу са поставени сензорни бутони за регулиране на температурата. Останалите функции на климатичната система са интегрирани в монитора. Опционално се предлага head-up дисплей, който показва предупреждения и информация като данни от системите за подпомагане на водача, текуща и разрешена скорост (разпознаваема от пътните знаци), както и навигационни указания.

Под капака на второто поколение на Volkswagen T-Roc са поставени само хибридни бензинови двигатели (вече няма дизел). При пускането на пазара новият кросоувър ще бъде 1.5 турбо 4-цилиндров мек хибрид със 116 или 150 к. с., и в двата случая със седемстепенна роботизирана скоростна кутия с двоен съединител и задвижване на предните колела.

По-късно се очаква двигател 2.0 с 204 к.с., отново мек хибрид, но със задвижване на четирите колела и две напълно хибридни версии. Те ще използват доказания 1.5 турбо двигател, работещ по цикъла на Милър, от меките хибридни версии, но с определено по-мощен електрически мотор за комбинирана мощност - 136 или 170 к. с. В момента обаче спецификациите на батерията и скоростната кутия все още не са известни. Очаква се цените да започнат от около 35 000 евро.