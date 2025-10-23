VW спира производството на Golf заради криза с чиповете

Уикипедия Заводът на Volkswagen във Волфсбург трябва да спре да произвежда Golf заради недостига на чипове

Volkswagen спира производството на най-популярния си модел - Golf, в завода си във Волфсбург от 29 октомври. Хечбекът, който е един от най-продаваните по света в последните 50 години, е поредната жертва на недостига на микрочипове, предизвикан от търговския спор между САЩ и Китай.

Проблемът сега е в замразените доставки на нидерландския производител на чипове Nexperia, собственост на китайска компания. Това става, след като миналия месец нидерландското правителство, под натиск на американката администрация на Доналд Тръмп, се позова на закон от времето на Студената война и пое ефективно контрола над компанията заради опасения за националната сигурност. В отговор Китай забрани на Nexperia да изнася чиповете, които се използват широко в електронните контролни блокове на автомобилите.

Забраната пряко засегна VW, откъдето нямат незабавно решение с алтернативен доставчик. Проблемът накара германския автомобилен гигант да издаде вътрешно предупреждение към служителите си за предстоящи производствени прекъсвания, които ще засегнат не само Golf, но потенциално и Tiguan, Touran и Tayron. Очаква се да бъдат засегнати и други заводи на VW - в Емден, Хановер и Цвикау, тъй като запасите от чипове ще се изчерпят и там.

Според германски медии Volkswagen вече води преговори с германското правителство за използване на схема за временна работа, известна като Kurzarbeit, за да се избегне съкращаването на работници. При нея служителите работят по-малко часове, но получават държавна подкрепа за намалените си възнаграждения.

Цената на акциите на VW се срина с над 2% на борсата във Франкфурт в сряда, след като се появиха съобщения за спирания на работа в заводите ѝ.

Същевременно Щефан Брацел, експерт по автомобилната индустрия в Центъра за автомобилен мениджмънт в Германия, заяви, че производителите правят „опити да преминат към други доставчици“.

„Но не е лесно да се намерят други доставчици в кратки срокове“, добави той.

Освен това всякакви полупроводници и микрочипове на други доставчици, изискват и продължителни вътрешни тестове и сертифициране, преди да може да се използват.