Съдбата на европейската автомобилна индустрия е заложена на карта

Съдбоносна среща предстои на 12 септември между служители на ЕС и представители на европейската автомобилна промишленост. От нея ще зависи какви коли ще караме през следващите десетина години.

В момента разпоредбите на ЕС предполагат, че от 2035 г. в Европа няма да е възможно да се регистрират автомобили, отделящи отработени газове, с изключение на автомобилите, пригодени да се движат изключително на синтетични горива. Европейската автомобилна индустрия беше ентусиазирана от новите правила преди 2-3 години. Нямаше протести и например Stellantis, която притежава няколко големи марки (като Fiat, Opel, Citroen, Peugeot и Jeep), заяви, че ще премине към електрически задвижвания още през 2030 г., т. е. 5 години по-рано от необходимото.

Китайците ще се възползват от забраната за автомобили с вътрешно горене

Скоро обаче се оказа, че ситуацията не е толкова цветна. На първо място, търсенето на електрически автомобили в Европа не е нараснало толкова, колкото очакваха официалните лица и автомобилните производители. Електрическите автомобили бяха скъпи и се продаваха главно благодарение на държавните програми за субсидиране.

Освен това се оказа, че основните бенефициенти на новите разпоредби може да бъдат... китайски. Китайските марки се появиха в Европа с автомобили, които по нищо не отстъпваха на европейската конкуренция, често дори я надминаваха. Допълнително асо в ръкава на Китай бяха атрактивните цени.

Вярно е, че последното предимство беше частично победено от налагането на мита на ЕС върху китайските автомобили, но те може лесно да бъдат заобиколени чрез преместване на производството в Европа.

Нещо повече, стана ясно, че китайците са отговорни за 90% от световната преработка на редкоземни метали, практически необходими за производството на тягови батерии, и те реално са пълен господар на пазара на батерии, като могат да диктуват цените и условията за продажба. Те вече използваха това "оръжие", когато в отговор на американските мита въведоха необходимостта от получаване на лицензи за износ на редкоземни метали, което почти спря производството в европейските заводи.

Забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене ще бъде отменена?

В тази ситуация подходът на европейските производители към електромобилността се промени. Забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене, планирана за 2035 г., беше критикувана от ръководителите на Mercedes и BMW. Stellantis също се оттегли от плановете си за прекратяване на производството на автомобили с вътрешно горене през 2030 г.

Жан-Филип Импарато, президент на европейския клон на концерна, разкри на автомобилното изложение в Мюнхен, че има две предложения за предстоящата среща с представители на ЕС за замяна на забраната за регистрация на автомобили с вътрешно горене и вече ги е представил на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) и Европейската асоциация на производителите на автомобилни части (CLEPA).

Ще бъде ли създаден нов клас градски автомобили?

Целта на двете предложения е да се намалят емисиите на CO2, но без да е необходимо преминаване към електрически автомобили.

Първото предложение е да се създаде механизъм за "компенсиране" на CO2, при който бракуването на по-стар автомобил с по-високи емисии и замяната му с нов или употребяван автомобил, който е на по-малко от три години, ще доведе до намаляване със 70 г CO2 на километър. Това облекчение ще позволи на производителите да избегнат санкции за превишаване на стандартите за емисии.

Второто предложение предполага създаването на нов клас превозни средства - градски превозни средства с дължина до 3,5 м, в които няма да е необходимо да се използват всички необходими в момента системи за подпомагане на водача и безопасност. Изоставянето им би позволило производството на автомобили с вътрешно горене, които отделят малко CO2 (леки и с малки двигатели) и са евтини - цената им ще бъде под 15 000 евро. За сравнение, превозни средства на цена под 25 000 евро днес се считат за евтини електрически автомобили.

Европа кара стари автомобили. И те ще стават още по-стари

Импарато каза още, че сега Европа трябва да се съсредоточи върху освежаването на автомобилния парк. Днес по европейските пътища има 250 млн. автомобила, а средната им възраст е 12 г. (в България - над 18 г.). Цели 150 млн. автомобила са на повече от 10 г. По-лошото е, че увеличението на цените на автомобилите, причинено от регулациите на ЕС, води до намаляване на търсенето - в резултат на това, ако ситуацията не се промени, средната възраст на автомобилите в Европа ще се увеличава с месец всяка година.

Както каза главният изпълнителен директор на Stellantis Europe, през 2018 г. на Стария континент можеше да бъдат закупени 49 модела на цена до 15 000 евро. Днес вече почти няма такива автомобили.