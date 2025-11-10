Медия без
Еврокомисар: Трябва да защитим автоиндустрията си от китайците

Не е приемливо в Европа да се сглобяват китайски коли, с китайски части и персонал, твърди Стефан Сежурне

Днес, 13:45
Стефан Сежурне
ЕПА/БГНЕС
Стефан Сежурне

Европейският съюз трябва да защити своята автомобилна си индустрия от китайската конкуренция, включително като преоцени обявената цел за нулеви вредни емисии за нови автомобили и микробуси до 2035 г.

Това заяви еврокомисарят за просперитет и промишлена стратегия Стефан Сежурне пред италианския ежедневник "Ла Стампа". Според 40-годишния изпълнителен вицепрезидент на ЕК, трябва да се обмисли и диверсификацията на износа и ЕС да определи нови правила за защита на производството на континента.

„Трябва да бъдем по-малко наивни и да се върнем към стандартите на всички големи икономики в света. Ние сме единственият континент, на който липсва стратегическо мислене по отношение на индустриалната политика“, заяви бившият френски външен министър.

Сежурне предупреди, че „ако не се намесим, след 10 години произведените и продавани в Европа автомобили ще спаднат от 13 на 9 милиона. 

„Трябва да проявим гъвкавост относно целта за пълно спиране на производство на автомобилите с двигатели с вътрешно горене до 2035 г.“, добави той и потвърди очакването ЕС да преразгледа тази стратегия, в отговор на твърденията на европейските автомобилни производители, че пълното преминаване към електрически превозни средства вече не е осъществимо.

Сежурне заяви също, че европейските компании трябва да се обърнат към нови пазари за своите продажби и да намалят бюрокрацията. Няколко дни по-рано еврокомисарят каза, че ЕК има за цел да обяви създаването на нова категория достъпни малки електромобили, за да противодейства на китайската конкуренция и да съживи вътрешния пазар, като част от по-широка стратегия, която ще бъде очертана на 10 декември.

В интервюто той намеква и за мерки срещу китайските производствени обекти в Европа.

„Днес има производители, които сглобяват китайски автомобили в Европа с китайски компоненти и китайски персонал: това става в Испания и в Унгария. И не е приемливо“, каза Сежурне.

На въпрос дали Европа трябва да приеме протекционистки мерки, той отвръща, че „е необходимо да се въведат условия за чуждестранните инвестиции в Европа“, добавяйки, че митата биха създали търговско напрежение и биха навредили на производството.

Сежурне се застъпва и за намаляване на зависимостта на ЕС от Китай за редкоземни минерали. Според него Европа трябва да обмисли нови доставчици - като Бразилия, Канада и страни от Африка, но също и да въведе ограничения за тяхното използване, да рециклира повече и да инвестира в потенциални местни добивни обекти.

