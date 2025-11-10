Еврокомисар: Трябва да защитим автоиндустрията си от китайците

Европейският съюз трябва да защити своята автомобилна си индустрия от китайската конкуренция, включително като преоцени обявената цел за нулеви вредни емисии за нови автомобили и микробуси до 2035 г.

Това заяви еврокомисарят за просперитет и промишлена стратегия Стефан Сежурне пред италианския ежедневник "Ла Стампа". Според 40-годишния изпълнителен вицепрезидент на ЕК, трябва да се обмисли и диверсификацията на износа и ЕС да определи нови правила за защита на производството на континента.

„Трябва да бъдем по-малко наивни и да се върнем към стандартите на всички големи икономики в света. Ние сме единственият континент, на който липсва стратегическо мислене по отношение на индустриалната политика“, заяви бившият френски външен министър.

Сежурне предупреди, че „ако не се намесим, след 10 години произведените и продавани в Европа автомобили ще спаднат от 13 на 9 милиона.

„Трябва да проявим гъвкавост относно целта за пълно спиране на производство на автомобилите с двигатели с вътрешно горене до 2035 г.“, добави той и потвърди очакването ЕС да преразгледа тази стратегия, в отговор на твърденията на европейските автомобилни производители, че пълното преминаване към електрически превозни средства вече не е осъществимо.

Сежурне заяви също, че европейските компании трябва да се обърнат към нови пазари за своите продажби и да намалят бюрокрацията. Няколко дни по-рано еврокомисарят каза, че ЕК има за цел да обяви създаването на нова категория достъпни малки електромобили, за да противодейства на китайската конкуренция и да съживи вътрешния пазар, като част от по-широка стратегия, която ще бъде очертана на 10 декември.

В интервюто той намеква и за мерки срещу китайските производствени обекти в Европа.

„Днес има производители, които сглобяват китайски автомобили в Европа с китайски компоненти и китайски персонал: това става в Испания и в Унгария. И не е приемливо“, каза Сежурне.

На въпрос дали Европа трябва да приеме протекционистки мерки, той отвръща, че „е необходимо да се въведат условия за чуждестранните инвестиции в Европа“, добавяйки, че митата биха създали търговско напрежение и биха навредили на производството.

Сежурне се застъпва и за намаляване на зависимостта на ЕС от Китай за редкоземни минерали. Според него Европа трябва да обмисли нови доставчици - като Бразилия, Канада и страни от Африка, но също и да въведе ограничения за тяхното използване, да рециклира повече и да инвестира в потенциални местни добивни обекти.