ЕК отмени забраната за бензинови и дизелови коли

Мярката трябваше да влезе в сила през 2035 г., но бе отложена след натиск от автопроизводителите

Днес, 18:35
ACEA

Европейската комисия отмени забрана за продажба в рамките на ЕС на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г.

Това е днешното решение, резултат от силния натиск от страна на Германия, Италия и големите автопроизводители. Другата важна причина е, че преминаването изцяло към електроавтомобили на Стария континент върви много по-бавно от очакваното, най-вече заради много по-слабото търсене и ожесточената конкуренция от Китай.

Облекчените мерки, гласувани днес в Брюксел след месеци усилено лобиране, са предназначени да подкрепят автоиндустрията - един от най-важните сектори на ЕС, в условията на високи цени на енергията, увеличени мита върху износа за САЩ и силните азиатски конкуренти, които подкопават автомобилния пазар на континента. 

Отмененият днес регламент бе приет през март 2023 г. и предвиждаше от 2035 г. всички нови превозни средства в ЕС да имат нулеви вредни емисии на въглероден двуокис CO2). Тогава обаче перспективите за електрическите превозни средства с батерии бяха по-светли.

Съгласно днешното решение, целта се измества към 90% намаление на емисиите спрямо нивата от 2021 г., вместо 100%. 

Автопроизводители ще могат и след 2035 г. да продават също така и plug-in хибриди, и коли с удължаващи пробега системи - т.нар. EREV (при тях има малки двигатели с вътрешно горене (ДВГ), които произвеждат ток по време на път и захранват електродвигателя). Но новите "гъвкавости" ще бъдат обвързани с това, че компаниите трябва да „компенсират“ разрешените 10-процентните допълнителни вредни емисии чрез използване на нисковъглеродна стомана, произведена в ЕС, и синтетични електронни горива или нехранителни биогорива, като селскостопански отпадъци и използвано олио за готвене.

Решението освен това дава на автопроизводителите 3-годишен период (2030-32 г.) за намаляване на емисиите на CO2 с 55% спрямо нивата от 2021 г., докато целта за 2030 г. за микробусите ще бъде облекчена от 50% на 40%. По същество схемата дава на автопроизводителите повече кредити за вредни емисии за EREV, отколкото за plug-in хибридите, защото те отделят по-малко CO2.

Освен това компаниите ще могат да се обединяват, което означава, че марка, която не отговаря на целта от 90% вредни емисии, може да закупи кредити от друга автомобилна фирма, която пък превишава очакванията.

Днешните нови препоръки на ЕК трябва да бъдат одобрени от правителствата на страните от ЕС и от Европейския парламент, което обаче се счита за формалност. Те бележат най-голямото отстъпление на Евросъюза от зелените му политики, приети през предходните пет години.

Най-силен бе натискът от страна на германските автомобилни производители и на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), които призоваха за отслабване на правилата, предназначени да стимулират автомобилите с електрическо задвижване с батерии или горивни клетки. А конгломератът Stelantis директно предупреди, че индустрията рискува "необратим спад".

