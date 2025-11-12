Медия без
Влиза в сила разширена екозабрана за автомобили в центъра на София

Ограничението влиза в сила от 1 декември, предупреждават от Столичната община

Днес, 20:46
Забраната влиза от 1 декември
Снимка: Архив
От 1 декември забраната за навлизане на моторни превозни средства, които не отговарят на екологичните изисквания, влиза в сила за София. От тази година обаче обхватът ще бъде разширен, предава БНР.

Вече освен т.нар."малък ринг", където е забранено за навлизане на автомобили, камиони и мотоциклети от I и II екогрупа, ще е забранено и за тези от I екогрупа, които навлизат в т.нар "голям ринг". 

И през тази година Столичната община налага действието на нискоемесионна зона за МПС, които не отговарят на съответните екологични изисквания и замърсяват въздуха.

От първи декември до 28 февруари 2026 г. освен малкият ринг, заключен между булевардите "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Сливница", "Ген.Скобелев" и ул."Опълченска", където няма да бъдат допускани превозни средства от  I и II екогрупа, ще важи и т.нар. "голям ринг", забранен за тези от I екогрупа.

"Големият ринг вече е около пет пъти по-голям от малкия ринг и площта всъщност е доста впечатляваща. През тази година ще имаме една паралелно действие както на малкия, така и на големия ринг", обяснява зам.-кметът по екология в СО Надежда Бочева.

Тя държи да подчертае нещо много важно - "въвеждането на нискоемисионната зона за автомобили не е антисоциална или дискриминационна мярка, каквато много хора се опитват да ни внушат, че е такава. Всъщност е точно обратното - автомобилът може да е удобство, но здравето е безценно и ние няма да правим компромис с това. Включително и с това да въвеждаме по-строги мерки, ако и когато се наложи". 

180 камери разпределени горе-долу по равно в малкия и големия ринг ще следят за нарушители. "Въведен е специализиран софтуер, чрез който се установява чрез дистанционна връзка със системата на КАТ автомобилът, от коя екокатегория е и автоматично се проверява по регистрационния номер и контролът е изцяло дигитализиран. Глобите са в размер на 50 лв. за физически лица и до 1000 лв. за юридически", посочи зам.-кметът по транспорт в СО Виктор Чаушев.

Виктор Чаушев призова за използване на линиите на градския транспорт по време на действие на нискоемисионната зона, като подчерта, че особено в центъра, мрежата е добре развита.

