Не оставяйте тези неща в колата през зимата

Някои предмети, забравени в кабината, стават опасни за оборудването и за здравето на хората

Днес, 09:08
Зимният период оказва сериозно натоварване не само върху двигателя и спирачките. Процесите в кабината на автомобила обаче остават незабелязани.
Когато температурата падне под нулата, много шофьори бързат да сменят гумите и да проверят акумулатора. Понякога се сещат и за антифриза, като си мислят, че ако и с него всичко е наред, автомобилът им е готов за зимата.

Те обаче често забравят някои прости неща, които може да причинят сериозни проблеми. Някои предмети, оставени в кабината, стават опасни за оборудването и за здравето на хората при замръзването си.

Зимният период оказва сериозно натоварване не само върху двигателя и спирачките. Процесите в кабината на автомобила обаче остават незабелязани - поради влажност се появява конденз, пластмасата става крехка и батериите губят капацитета си. Всичко това може да доведе до неочаквани повреди и дори късо съединение.

Вътрешният микроклимат на автомобила влияе върху безопасността и издръжливостта на оборудването, така че подготовката за зимата трябва да започне с почистване на интериора.

 

Електроника

Електрониката трябва да остане у дома. Лаптопите, таблетите, навигациите и смартфоните може да не оцелеят при силен студ. Кондензът вътре може да причини късо съединение и батериите бързо губят капацитета си. Дори ако устройството се включи сутрин, то скоро може да се повреди.

 

Течности

Бутилките с вода и напитки могат да бъдат неприятна изненада. Когато течността замръзне, тя се разширява и разкъсва пластмасови или стъклени съдове, оставяйки след себе си локва или лепкави следи. А ако в бутилката има сок, миризмата може да остане дълго време.

 

Козметика и битова химия

Кремовете, аерозолите, лаковете за коса и почистващите продукти не могат да се справят със студа. Запечатаните кутии могат да експлодират от повишаване на налягането при ниски температури, а кремовете могат да загубят качествата си.

 

Лекарства

Повечето лекарства изискват съхранение при температура от +5 до +25°C. При замразяване таблетките могат да се разслоят, а капките и сиропите променят състава си. Така те губят своята ефективност и могат да станат опасни.

 

Зарядни устройства и допълнителни батерии

Литиево-йонните батерии не понасят студ. При -10°C те губят до половината от капацитета си, а при -20°C може да възникне изтичане на електролит, увреждащо тапицерията и електрониката.

 

Консерви и консервирани напитки

Замръзналата течност разширява метала, капаците могат да се издуят и да експлодират. След размразяване храната става негодна за консумация.

 

Банкови карти и документи

Чиповете и магнитните ленти се повреждат при температури под -15°C. Пластмасата става крехка и мастилото върху документите може да избледнее, така че е по-добре да ги съхранявате в торба или чанта.

 

Препоръка

Електрониката трябва да се нагрява до стайна температура за поне два часа и е по-добре да изхвърлите течности, дори ако изглеждат непокътнати. Кожените аксесоари стават твърди след замръзване. За да възстановите формата им, можете да използвате балсам за кожа или глицерин, което ще помогне да се избегнат пукнатини в материала.

