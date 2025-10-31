Зимните грешки на шофьорите, водещи до ремонт на колата

Зимата, едно истинско изпитание както за шофьорите, така и за техните автомобили, е на прага. Замръзването и снегът разкриват слабости и дефекти по колите, а дребните грешки често се превръщат в сериозни повреди.

Една от най-често срещаните гледки в снежно време са автомобили с повдигнати чистачки. Мнозина смятат, че така защитават гумената част. Само че пружината, отговорна за притискането към стъклото, губи еластичност от постоянно разтягане и след няколко сезона чистачките започват да оставят петна. Освен това снегът може да запълни механизма и той да замръзне, та на сутринта просто няма да можете да спуснете чистачката, без пак да трябва да премахвате лед. Много по-безопасно е да оставите чистачките в обичайното им положение.

При силен студ незатоплената кола става много крехка. Резките завои са волана или ударите в неравности може да доведат до пукнатини в стъклото и дори до повреда на шасито. Кратка загрявка (5-7 минути са достатъчни) и плавен старт на движението без излишно бързане са ключът към безопасна работа на всички системи.

Отделна история е загряването на скоростната кутия, особено на автоматичната. Докато колата е паркирана, маслото в автоматичната скоростна кутия остава студено. В студа е достатъчно да натиснете спирачката след загряване на двигателя и да превключите селектора в режим на шофиране, като така престоите само за минутка. Това ще създаде налягане в системата, леко ще загрее маслото и ще предпази трансмисията от износване, елиминирайки придърпванията при шофиране.

И накрая, кола, оставена за една нощ нагазила в дълбок сняг, може да предостави изненада на сутринта под формата на силна вибрация на волана. Това се дължи на снега, който се е натъпкал в джантите, замръзнал е и така е нарушил баланса на колелата.

Решението е просто - почистете вътрешността на колелата с четка преди шофиране. Ако вибрациите вече са се появили, карайте до някоя автомивка, за да отмиете снега или пък до топъл паркинг, където след малко всичко ще се разтопи.