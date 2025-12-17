Какво не трябва да се прави с колата в студа

Експлоатацията на автомобил в студено време изисква спазване на редица прости правила, които ще помогнат да се поддържат важни компоненти в добро състояние, да са предпази каросерията от драскотини и ръжда, както и да се намали вероятността за повреди и други проблеми.

Разбира се, голямата част от рисковете през зимата са свързани с ниските температури на въздуха и изобилието от сняг и лед по пътищата, което намалява сцеплението на гумите върху асфалта и увеличава спирачния път. Има и много по-малко сериозни, но все пак не най-приятни задачи, като почистване на колата от сняг след силен снеговалеж, опити да се извади автомобил от преспа или размразяване на ключалките на вратите и багажника. Как да ги избегнем или поне да ги сведем до минимум?



Не прекалявайте с автомивките

Замръзнал преден капак или врати на купето и багажника - всичко това може да е последствие от измиването на колата в студа. Остатъците от водата, които попадат във всички пукнатини и уплътнения, замръзват при температури под нулата и може да повредят гумените ленти на вратите или плътно замръзналия капак на багажното отделение, както и всички заключващи механизми.

Последствията от неправилното измиване са сравними с ефекта от замръзнал дъжд. За да ги избегнете, не си спестявайте изсушаването на каросерията добре или оставянето на автомобила в отопляем гараж, ако е възможно - след няколко часа влагата ще изсъхне дори в труднодостъпни кухини.

Ако не е възможно да се изсуши колата преди дълго паркиране на студено, по-добре е да отложите миенето до следващото размразяване. Или се запасете със специални химикали за размразяване.



Не изливайте вряла вода върху колата

Ако след още едно измиване или леден дъжд вратите все още са замръзнали, не бързайте да разтопите уплътненията, заключващите се механизми и дюзите на миячите на предното стъкло с каквото можете - често в такива ситуации шофьорите, бързащи по работа, първо тичат към чайника, за да налеят гореща вода върху леда.

Това може и да помогне за решаване на проблема при замръзнала врата (но не е и сигурно), макар в същото време да съществува риск от повреда на боята - внезапни температурни промени може да доведат до образуване на микропукнатини, от които да тръгне отлепване на горния слой боя.

В същото време дори горещата вода замръзва за няколко минути през зиата, така че ще е трудно да се отвори вратата отвътре след пътуване в студа. Накратко, методът не е най-ефективният, а в същото време е много рисков - ще носи вреда, отколкото полза.



Не почиствайте снега с чистачките

Използвайте четка и стъргалка, за да премахнете сняг и лед от предното стъкло преди шофиране. По правило, площта на работа на чистачките оставя забележими празнини не само отгоре, но и отстрани, при предните стълбове на покрива.

Задните чистачки са още по-малко ефективни, така че никога не трябва да разчитате на тях с надеждата, че всичко останало ще се разтопи или ще се разхвърли по пътя. А ако има много сняг, механизмите на чистачките може просто да се счупят от големи товари, опитвайки се да изчистят килограми сняг и лед.

А някои шофьори оставят цели снежни преспи върху покрива на колата и карат така. Но ако снегът е плътен, той може да излита на големи парчета с висока скорост към съседите в пътния поток, причинявайки инциденти.



Не въртете стартера докрай

Ако двигателят на колата след дълъг престой на студ не може да бъде запален от първия път, не е нужно на всяка цена да въртите стартера непрекъсната и така да разредите акумулатора. Ако след 2-3 секунди двигателят не заработи, трябва да изчакате десетина секунди и после да опитате отново. Това ще позволи "загряването" на маслото в двигателя и трансмисията и ще улесни работата на стартера.

Ако завъртането на ключа няма никакъв ефект, тогава акумулаторът може вече да е изтощен напълно. Може да опитате да го махнете и заредите, но ако батерията вече е стара и напоследък стартерът върти бавно, най-вероятно ще се наложи подмяна.



Не започвайте да карате с незагрят двигател

Двигателят стартира успешно. Може ли да тръгвам? Да, но първо трябва да го оставите на празен ход, за да се затопли малко. Ако колата е покрита със сняг, преди да започнете да почиствате каросерията, може да стартирате двигателя - в няколкото минути, които прекарате в работа с четка и стъргалка, ще има време да се затоплят маслото и другите технически течности.

В случай на спешност може да започнете да карате и почти веднага след стартиране на двигателя, но през първите няколко минути все още не трябва да вдигате високи скорости - това ще доведе до повишено износване на двигателя и едновременно с това да повреди трансмисията. И за да не губите време да загрявате колата сутрин, инсталирайте предварително загревател или система за дистанционно стартиране на двигателя.



Откажете се от кратките пътувания

Просто е - по време на кратки пътувания двигателят няма време да достигне правилно работната температура, а акумулаторът няма време да възстанови заряда след стартиране на двигателя на студено. В крайна сметка кратките пътувания през зимата убиват както батерията, така и самия двигател.

След няколко такива пътувания съществува риск двигателят въобще да не стартира на студено, а в бъдеще това може да доведе до по-сериозни проблеми с автомобила.



Не използвайте ръчната спирачка излишно

Ако паркирате колата си на равна площ, е достатъчно да преместите селектора на автоматичната трансмисия на позиция P, а при кола с ръчна скоростна кутия да изключите двигателя и да оставита на предавка. Ръчна спирачка не е необходима в такива ситуации, освен това при студ съществува риск при студено време тя да блокира.

Факт е, че накладките са разположени вътре в барабанния или спирачния диск, а водата, която стига там, замръзва след пътуването, така че ръчната спирачка лесно може блокира от студа. Затова е по-добре по наклон да оставите колата, като завъртите колелата така, че да се опрят на някакво твърдо препятствие като бордюр.

Но ако няма 100% сигурност, че колата няма да потегли без ръчна спирачка, по-добре е да не експериментирате. В крайна сметка последствията може да са много по-сериозни от замръзнал механизъм на ръчната спирачка.



Не напускайте колата с топъл интериор

Да, след пътуване през зимата трябва да прекарате малко повече време до колата. Ако не искате да откриете замръзнали прозорци отвътре (и отвън също, ако вали сняг по време на паркиране) на следващата сутрин, по-добре е да проветрите интериора след затваряне на автомобила.

За да го направите, достатъчно е да отворите вратите за няколко минути, за да излезе топлият влажен въздух от кабината - така интериорът и прозорците ще се охладят по-бързо. Температурата в купето ще бъде равна на външната, а частиците влага, съдържащи се във въздуха, ще изчезнат от колата.

Така те няма да се утаяват по вътрешната повърхност на стъклото, образувайки конденз, който ще замръзне и ще се превърне в тънка коричка – ще бъде по-трудно да се премахне отвътре с стъргалка, отколкото отвън. Освен това, ако сняг навали върху все още топла кола, първо ще се разтопи, после пак ще замръзне – а на следващата сутрин стъклата ще трябва да се стържат със стъргалката.