Годината, в която двигателят с вътрешно горене оцеля

Слуховете за скорошна смърт на двигателя с вътрешно горене (ДВГ) се оказаха силно преувеличени и след бурната 2025 г. той е все така жив и предпочитан.

Около 2020-а изглеждаше неизбежно конвенционалното автомобилно задвижване да изчезне и да бъде заменено от електрическо. Производителите определяха ускорени графици, правителства си поставяха амбициозни цели, проправяйки пътя за напълно захранвано с батерии бъдеще.

Но 5 години по-късно тези планове се промениха и двигателите с изкопаеми горива се възраждат. И много автопроизводители не просто вече планират да запазят бензиновите мотори в програмата за по-дълго, а някои дори инвестират в разработването на напълно нови ДВГ - нещо, което доскоро би звучало абсурдно.

Разбира се, електрическите превозни средства не са мъртви. Макар търсенето им на един от най-големите пазари в света – този в САЩ, да е намаляло напоследък, те се радват на добра популярност в Европа и доста други части на света, където продажбите непрестанно се увеличават. В САЩ причината е очевидна - премахването на стимулите. В световен мащаб делът на електромобилите на целия пазар се оценява на около 25% към края на 2025 г., което означава, че повече от 20 млн. превозни средства, задвижвани от батерии, излизат на пътя.

Въпреки това повечето автомобилни компании са убедени, че ДВГ ще останат популярни през следващите години. И полагат големи усилия, за да поддържат бензиновите си агрегати живи. Поне още известно време.

Ето пример с General Motors. За да може да използва емблематичния си Small Block V8 двигател за следващо поколение, компанията инвестира $888 млн. в завода си Tonawanda в Бъфало, Ню Йорк. Това е най-голямата инвестиция, която GM някога е правил в производството на ДВГ в един завод. И това става само 5 години, след като концернът похарчи няколко милиарда за създаване на електрическа платформа, на която вече са пуснати над 10 електрически модела от различни марки.

Chrysler пък инвестира $13 млрд. в американски производствени мощности, с фокус върху развитието на ДВГ. Подобно на GM, това е най-голямата единична инвестиция в 100-годишната история на компанията и благодарение на нея ще бъдат открити 5000 нови работни места в заводите в Илинойс, Охайо, Мичиган и Индиана.

От другата страна на Атлантика един от най-големите доставчици на двигатели в Европа намери креативно решение да поддържа ДВГ жив на един значително ограничен в последно време пазар. Horse Powertrains - британски доставчик, принадлежащ на Geely, представи новия си двигател C15 на панаира за мобилност на IAA в Мюнхен. В компактния хибрид влизат мотор, генератор и охладителна система, които може да се поберат в обикновен куфар.

C15 доставя мощност от само 94 к.с. от застой, което е достатъчно добре за някои европейски автомобили. Версията с турбокомпресор увеличава мощността до 161 к.с. А и двата двигателя може да работят с редица горива - от бензин, през етанол и метанол, до синтетични.

Може би най-лудата идея за нов ДВГ идва от Mazda. На тазгодишното изложение за мобилност в Япония компанията представи концептуалния Vision X-Coupe, като най-интересното нещо в него бе онова, което не се виждаше. Според Масахиро Моро, президент и главен изпълнителен директор на Mazda, концепцията прогнозира „бъдеще, в което колкото повече километри карате, толкова повече допринасяте за намаляването на вредните въглеродни емисии".

Какво точно означава това? Vision X-Coupe използва система, която Mazda нарича „Mobile Carbon Capture". По същество това е комбинация от plug-in хибридна система и двуроторен двигател, който използва микроводорасли - да, микроводорасли, за абсорбиране на CO 2 емисиите в изпускателната система и за съхранението им в нейните клетки.

Mazda твърди, че e в състояние след това да извлече петрол от тези емисии и да го прецизира във въглеродно неутрално гориво, което захранва хибридната система. Японците казват, че вече успешно са произвели над литър гориво от 11 000-литров резервоар с водорасли само за две седмици. Разбира се, това е изключително неефективна и нереалистична идея, но фактът, че Mazda е готова да инвестира толкова много време и усилия в нова технология за горене, доказва, че компаниите все още не смятат да се сбогуват с ДВГ.

И много други производители, изглежда, поемат по подобен път. BMW и Mercedes-Benz обещават и нови V8 двигатели. Nissan работи по бензинов, с патентована технология за намаляване на разхода. Honda има нов V6 хибрид, а Toyota направи нов V8. И дори в Китай - пазар, който разчита в огромна степен на електрификацията - иновативни технологии за ДВГ се появяват почти всяка седмица.

Не трябва да пропускаме ролята на правителствата и политиците в този процес. В САЩ президентът Тръмп агресивно се застъпва за връщането на ДВГ и (най-вече) открито се противопостави на електрификацията, като разкритикува администрацията на Байдън за „измама с електрически автомобили". Малко след като се завърна в Белия дом Тръмп оряза целта на Байдъновото управление да се достигне 50% дял от електрическите превозни средства до 2030 г. и бързо сложи край отпускането на данъчен кредит от $7500 за купуване на нов електромобил.

В Европа, след месеци на съпротива от страна на автопроизводителите, ЕС отложи за неопределено време забраната за ДВГ, която трябваше да влезе в сила от 2025 г. Освен това намали и с 10% целта си за 100-процентово ликвидиране но CO 2 емисиите. И това даде на компаниите възможност за производство на нови хибридни, plug-in хибридни и електрически превозни средства с разширена гама след 2035 г.

Така че двигателят с вътрешно горене няма да изчезне - поне не в близко бъдеще. Електрификацията все още е само дългосрочна цел за много автопроизводители. Промененото потребителско търсене и политическите реалности дадоха на бензина още поне десетилетие и автопроизводителите разчитат напълно да се възползват от оставащото време.