Европа откри как да убие дизела, без да го забрани

През последните години натискът върху автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в Европа се засилва и това се отнася особено за онези с дизелово гориво. Производителите отлично знаят, че тази технология е изключително ефективна и ефикасна, стига да бъдат отделени значителни ресурси, за покриване на взискателните стандарти за вредни емисии. Те стават все по-строги, а предстоящото навлизане на Евро 7 ще постави нови ограничения.

Ето защо повечето производители все повече намаляват дизеловите си предложения и ги заменят със самозареждащи се хибридни задвижвания, които имат впечатляваща производителност, комбинирана с типичния за дизеловите двигатели нисък разход на гориво. И стават още по-привлекателни, защото не се нуждаят от кабел за зареждане.

Популярният дизел е на път да се превърне в запазена територия на премиум производителите и да бъде вграждан само в най-луксозните модели. Само един пример е Mercedes-Benz. Компанията разработи един от най-ефективните хибриди в своя клас и вече мисли да пренесе тази технология в свещения редови 6-цилиндров двигател. А следващото поколение компактни коли – първата от тях е новият Mercedes GLA, показан неотдавна, няма да имат дизелов мотор, а само бензинови или електрически версии.

Защо производителите премахват тези двигатели

Реалността е, че фирмите не само са застрашени от глоби за вредни свръхемисии заради въвеждането на новия стандарт Евро 7, но и трябва да се съобразят с предстоящото значително поскъпване на дизеловото гориво.

А то ще поскъпне, защото Евросъюзът е наясно, че, макар продажбите на дизелови автомобили да са спаднали драстично, трябват и други лостове, за постигане на целите. И такъв лост е увеличаване на цената на дизеловото гориво, което ще засегне стотици хиляди шофьори на Стария континент и ще стане още през 2026 г.

Оказва се, че на практика

ЕС вече е измислил как да убие дизела

Въпрос е на икономика. Плановете са просто драстично да бъде намалено предлагането на това гориво в рамките на Евросъюза. И първата последица ще бъде повишаване на цените, т.е. дизелът ще стане много по-скъп. Това, съвсем естествено, ще отблъсне европейските потребители и те няма да купуват автомобили, работещи с такова гориво.

Другият фактор е, че в новите коли неизбежно трябва да се въведат новите технологии за покриване на изискванията на Евро 7. А тези технологии са по-скъпи, което ще направи така, че поддръжката и ремонтът им да струват доста повече.

На този фон Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) вече прогнозира, че пазарният дял на дизелови автомобили в ЕС ще намалее с между 20% и 30% още през 2026 г. Очакванията са дизелови автомобили да останат най-вече при премиум марките, които, по подразбиране, се ползват от хора с по-големи финансови възможности.