Парламентът спешно забрани износа на дизел и авиационно гориво, седмица след налагането на санкции от САЩ върху "Лукойл", под които попада и бургаската рафинерия.

Решението бе внесено изненадващо днес от управляващата коалиция, а шефът на бюджетната комисия Делян Добрев поиска 30 минутно прекъсване на заседанието в пленарна зала, за да се събере извънредно комисията и да го гласува. Веднага след това решението бе внесено за окончателно гласуване и в пленарна зала.

"Това е превантивно действие срещу спекулативното повишение на цените на горивата. Искаме да предотвратим паника на пазара на горива. Виждате какво става в Сърбия", обяви Делян Добрев.

От опозицията му опонираха, че с това бързане именно управляващите създават паника на пазара на горива.

От думите на Добрев се разбра, че има данни от Агенция "Митници" за драстично повишение на износа на дизелово гориво след обявяването на американските санкции върху активите на "Лукойл". "Този износ всеки изминал ден расте, има заинтересовани лица, които се опитват да спекулират с това. Виждаме и какво се случва в Сърбия с цените на горивата, те вървят нагоре", каза Добрев.

Управляващите са преценили само за дизел и авиационно гориво да наложат временна забрана за износ, защото над 80% от потреблението на горива у нас е именно на дизелово гориво. "Производството на бензин е достатъчно голямо и не може да бъде изконсумирано от вътрешния пазар, затова износът му остава свободен, като по този начин няма да се затрудни работата на рафинерията "Лукойл Нефтохим", обясни Добрев.

Контролът върху забраната за износ на дизел и авиационно гориво ще се осъществява от Агенция "Митници" и НАП.

Предвиждат се няколко изключения, при които директорът на Агенция "Митници" може да разреши износ на двата вида горива. Те са във връзка с международни договори, хуманитарна помощ, предотвратяване на вреди за български икономически оператори, поддържане на непрекъснатост на производството и обоснована необходимост от обществен интерес. Забраната няма да важи и за доставки, свързани с отбранителните сили.

От опозицията останаха озадачени защо се налага да има толкова много изключения, някои от които звучат твърде общо.

В резултат на това бе гласуван текст, според който всяко разрешение за износ, което се дава по изключение, да бъде докладвано от директора на митниците пред Народното събрание, а депутатите в 7-дневен срок трябва да отговорят дали имат възражение.

В пленарна зала дебатът най-вече се завъртя около това дали спешната забрана за износ на дизел не е свързана с липсата на достатъчно налични количества в страната, а не толкова заради опасения от скок на цените.

"В търговците и производителите има запаси за около три месеца, а в Държавния резерв - също за три месеца", увери Делян Добрев.

Все пак от управляващата коалиция се съгласиха с предложението на ПП-ДБ и "Възраждане" и записаха специална разпоредба, с която Народното събрание възлага на председателя на Държавния резерв до 7 ноември да извърши проверка на съхраняваните количества нефт и нефтопродукти. Управляващите обаче отхвърли предложението на ДБ резултатите от тази проверка да бъдат обявени в парламента.

"Има ли становище на Министерски съвет за допустимостта на тази забрана?", попита Асен Василев от "Продължаваме промяната". Според него ЕК може да ни санкционира за забраната на вътрешнообщностни доставки, въпреки че са обосновани със защита на националната ни сигурност.

"Половината резерв с горива е извън България, няма ли да получим ответни мерки и да не може да си приберем този резерв, ако се наложи?", попита още Василев.

От отговора на Йордан Цонев от ДПС стана ясно, че има междуправителствени договорености за освобождаването на количества горива, които се държат като запаси в други държави. "Всяка капка на склад в друга европейска държава се връща, когато нашата държава пожелае", обяви Цонев.

Той разясни още, че в цяла Европа има паника от американските санкции върху "Лукойл" и "Роснефт". "Нищо конкретно не се случило, за да вземем решение да ограничим износа на дизел и авиационно гориво. Това решение е предизвикано единствено от анализ на пазара в другите държави и счетохме за необходимо да отговорим бързо с тази превантивна мярка. Не искаме да вървим след събитията, защото става въпрос не само за хората, но и за националната ни сигурност. Не искаме да вървим след събитията", допълни той.

РЕАКЦИЯ

От Асоциацията на търговците и производителите на горива реагираха с изумление на мотивите за налагането на тази забрана. "Цените на горивата не се определят от една или друга рафинерия. Това е борсова стока. Дори да спрем износа на дизел, за да спрем повишение на цената му, не може да спрем ръста на международните цени", посочи пред Нова нюз Димитър Хаджидимитров, председател на асоциацията.

Според него това решение ще доведе единствено до затруднения за рафинерията "Лукойл Нефтохим", която била пълна с дизел и ще спре да работи, защото няма да има къде да го съхранява след забраната за износ.

"Управляващите се намесват в пазар, на който няма никакъв проблем - нито с количествата, нито с цените. Те самите пораждат паника", посочи икономистът Преслав Райков. "Лукойл Нефтохим" в момента има необходимост да работи максимално, а те се опитват да го ограничат. Това ще внесе паника и спекула повече, отколкото ако не се бяха намесвали", каза Райков.