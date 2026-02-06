VW и Stellantis излязоха с план за защита на автоиндустрията в ЕС

Изпълнителните директори на Volkswagen Group – Оливер Блум, и на Stellantis – Антонио Филоса, призоваха Европа да защити автомобилната си индустрия, като същевременно предложиха план как да стане това с публикуването на отворено писмо до Еврокомисията.

Пред лицето на "нова ера на геополитическа конкуренция, търговията, технологиите и индустрията се използват като инструменти за насърчаване на интересите на националната власт. Затова Европа е призвана да отговори на тези предизвикателства", пишат двамата директори. Те припомнят силната конкуренция между техните групи - основни на Стария континент. Но уверяват, че въпреки това споделят обща визия за Европа като индустриален център. И подчертават, че всяка година автомобилният сектор допринася за 8% от европейския БВП и осигурява работа на 13 млн. души.

Според Блум и Филоса конкуренцията от други компании, "опериращи при по-малко строги регулаторни и социални условия от тези в ЕС", заедно с ограниченията върху редките полезни изкопаеми и неумолимата регионализация на търговията, излагат двете фирми на рисковете от международната търговия. Те дават пример с батериите, които са стратегическа дилема за Европа.

"Въпреки инвестициите на милиарди за тяхното производство, трябва сами да овладеем и произвеждаме тази фундаментална технология, тъй като европейските клиенти очакват електрическите превозни средства да са възможно най-достъпни. В същото време колкото по-ниска е цената на автомобила, толкова по-голям е натискът да се внасят най-евтините батерии. А това създава конфликт между краткосрочния натиск върху разходите, зависимостта от други страни и дългосрочната стратегическа устойчивост", се казва още в писмото.

За ръководителите на VW и Stellantis отговорът е стратегията "Произведено в Европа", базирана на два принципа. Първо - всеки, който продава превозни средства в Европа, да ги произвежда при подобни условия, за да осигури честна конкуренция. И второ - паралелно с това парите на европейските данъкоплатци да се използват за насърчаване на европейското производство и привличане на инвестиции в региона.

Според замисъла "Произведено в Европа" трябва да се дефинира в 4 категории за електрически превозни средства: производство (включително основно производство и сглобяване, научноизследователска и развойна дейност), електрически задвижващ агрегат, батерийни клетки и важни електронни компоненти.

Всеки автомобил, отговарящ на тези критерии, "трябва да получи етикет и да се възползва от различни предимства", за да компенсира допълнителните разходи. VW и Stellantis смятат, че регулация за вредните емисии CO 2 може да бъде правилният инструмент в това отношение: "Всяко електрическо превозно средство, произведено в Европа, трябва да получава бонус защото не отделя CO 2 . А ако производител отговаря на изискванията "Произведено в Европа" за значителна част от автопарка си, този бонус трябва да му бъде признат за всички негови електрически превозни средства."

По този начин, отбелязват Блум и Филоса, автомобилната индустрия може да има стимул да запази производството си в Европа, като така ще инвестира милиарди евро, вместо да ги харчи за глоби. "Този подход ще поддържа европейския пазар отворен, с честна конкуренция, подкрепяйки растежа и работните места, като същевременно ще държи разходите в управляеми граници", се казва в писмото.

От VW и Stellantis призовават също за целенасочени субсидии за производство на батерийни клетки и стимули за потребителите при закупуване на европейски електрически превозни средства.