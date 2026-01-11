Нов "китаец" засилва натиска си в Европа

Един от новите китайски автопроизводители - Leapmotor, собственост на концерна Stellantis, си е поставил за цел да се превърне в един от основните играчи на европейския пазар. Компанията, която преди месеци стъпи и в България, продаде над 600 000 нови автомобила през миналата година и преследва амбициозната цел скоро да удвои този резултат.

За това трябва да помогне фактът, че нейните модели не само са предназначени за европейските потребители, но и се произвеждат на Стария континент. Това става в Испания, където Leapmotor се сдоби със завода на Nissan. Любопитното е, че първоначално моделите се сглобяваха в завод на Fiat в Полша, но след като местните власти подкрепиха допълнителните мита за китайски електромобили, внасяни в ЕС, производството беше преместено в Испания.

Китайците са сериозно амбицирани да изместят конкурентите, като за целта още в началото на годината представят три нови продукта, които съвсем скоро ще бъдат на разположение на европейските дилъри.

LEAPMOTOR B03X

Истинската премиера за Европа е Leapmotor B03X - модел, който отбелязва навлизането на марката в конкурентния сегмент на градските компактни автомобили. Изграден върху нова платформа, B03X е проектиран да отговаря на нуждите на европейските градове: малки размери (дължината 424 см) и просторен интериор.

Колата се отличава с меките си, заоблени линии, които трябва да се харесат на млада публика. Техническите спецификации все още не са публикувани, но се знаем, че този автомобил ще пристигне в дилърствата около октомври 2026 г.

LEAPMOTOR B05

B05 е електрически седан с дължина 4430 мм, който предлага чисти и елегантни линии, с безрамкови врати, 19-инчови джанти и големи меки и полирани повърхности. Обявените характеристики обещават ускорение от 0 до 100 км/ч за 6.7 сек., благодарение на двигател с мощност 218 к.с., разположен отзад.

Под купето има батерия с мощност 67.1 kWh, която гарантира до 460 км пробег (WLTP), подкрепен от възможност бързо зареждане над 170 kW. Интериорът има минималистичен стил, типичен за най-новото поколение китайски автомобили. В него има двата екрана на инструменталната система и мултимедийната система, без физически бутони. Благодарение на големия панорамен покрив и добре обмислената подредба на механичните части се получава просторно и светло вътрешно пространство. Колата ще пристигне в дилърските центрове през май 2026 г.

LEAPMOTOR B10 REEV

Другата потенциално привлекателна новост за европейската публика е B10 REEV Hybrid. След пускането на електрическата версия, Leapmotor въвежда технология за удължаване на пробега, като добавя електромотор за сцепление, комбиниран с 1.5-литров бензинов генератор, който зарежда батерията по време на шофиране.

Автомобилът гарантира до 80 км чисто електрически пробег и до 900 км общ за дълги пътувания. B10 REEV ще пристигне до края на януари, като се очаква да е на цена под 30 000 евро.