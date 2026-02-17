Дизеловите автомобили се възраждат в Европа

Корпорацията Stellantis, която притежава 14 големи марки, сред които Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, възражда дизеловите версии на поне 7 свои модела автомобили и ванове в Европа, като същевременно се отдръпва от производството на електрически превозни средства.

Това става ясно от изявленея от компанията след нарочно запитване. Според несъобщавана официално стратегическа промяна, световният автопроизводител №4 е започнал от края на 2025 г. да връща дизелови версии в Европа за модели, вариращи от различни ванове до Peugeot 308 и премиум хечбека DS 4.

Продажбите на електрически коли изостават от очакванията, защото Евросъюзът смекчи целите за вредни емисии, което позволява на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) да се задържат по-дълго. Същевременно и САЩ, които са основен пазар на Stellantis, също се отдръпват от електромобилите. За това допълнително помага становището на администрацията на президента Доналд Тръмп, че емисиите на парникови газове не застрашават особено много човешкото здраве, заради което бяха премахнати стандартите за газовете, излизащи от ауспуха.

„Решихме да запазим дизеловите двигатели в продуктовото си портфолио и в някои случаи дори да увеличим предлагането на дизелови силови агрегати“, потвърждават от Stellantis при запитване от Ройтерс.

Само през 2015 г. дизеловите бяха поне 50% от продадените нови автомобили в Европа, но след скандала „Дизелгейт“ (за електронно манипулиране на данните за вредни газове от колите от някои фирми) през същата година започнаха да намаляват. Според данните на европейската асоциация на автопроизводителите (ACEA), дизеловите коли са били едва 7,7% от продажбите на нови автомобили през 2025 г., докато изцяло електрическите - 19,5%.

Много производители са спрели напълно производството на дизеловите коли, а Stellantis предлага само няколко модела, сравнено с десетки само допреди пет години.

Но за възраждането на дизела най-важното е, че това е сегмент, в който китайската конкуренция, специализирана в електрически превозни средства, не е конкурент. Дизелите също така имат много по-ниска цена, което им дава конкурентно предимство.

Миналата седмица Stellantis обяви разходи в размер на €22,2 млрд. и намаляване на амбициите си за електрически превозни средства, което доведе до най-ниското ниво на акциите ѝ от създаването на групата през 2021 г. Преди това консорциумът заяви, че до 2030 г. изцяло електрическите коли трябва да са 100% от европейските му продажби и 50% от продажбите в САЩ. Само че търсенето и на двата пазара не е отговорило на очакванията.

Stellantis вече завърна популярни модели с ДВГ като Jeep Cherokee и мощния му осемцилиндров двигател „Hemi“, като част от стратегията си за възстановяване на пазарния си дял в САЩ. През 2025-а добави и бензинова хибридна версия на Fiat 500, наред с електрическа.

В Европа, където продажбите на консорциума са спаднали с 3,9% през 2025 г. и 7,3% през 2024 г. - дизеловите версии на Opel Astra, Opel Combo, 7-местният SUV Peugeot Rifter, ванът Citroën Berlingo и други се завръщат. Компанията ще продължи да произвежда и дизелови модели, като DS7, Tonale и Stelvio, както и седана Giulia на Alfa Romeo „в отговор на постоянното търсене от страна на клиентите“, според официалното съобщение.