Stellantis закрива 10 000 работни места в Италия

Един от най-големите автомобилни производители в света - Stellantis, обяви план за съкращаване на 10 000 работни места в Италия през следващите 4 години. Освен това концернът заяви, че временно ще спре производството в завода си в Мюлуз, в североизточна Франция, между 27 октомври и 2 ноември, което ще засегне 2000 до 4700 служители, които там произвеждат различни автомобили Peugeot.

Европейският гигант, стоящ зад марки като Fiat, Peugeot, Jeep и Alfa Romeo, описа паузата в производството като мярка за „адаптиране на темпото на производство към трудния европейски пазар“ и ефективно управление на запасите преди края на годината. Като част от европейското си преструктуриране Stellantis обяви също, че е планирано хибридната версия на Fiat 500 да отпадне от историческия завод "Мирафиори" в Торино по-късно тази година.

Европейските автомобилни фирми са изправени пред допълнителен натиск заради американските мита, които, в комбинация с вътрешните регулаторни и енергийни разходи, допринесоха за намаляване на инвестициите и съкращения на работната сила на целия континент.

Така че Stellantis е само поредната автомобилна компания в Европа, която замразява наемането на работници или съкращава персонал в отговор на слабото търсене, високите разходи и глобалния търговски натиск. Само през последните месеци Bosch обяви съкращение на 13 000 работни места, Volkswagen намали служителите си в Германия със 7000, а Volvo Cars съкрати 3000 позиции.